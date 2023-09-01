Devleti dolandıran müdür terfi etmiş

Erzurum’da, Aile Bakanlığı bürokratları yoksullara bağlanması gereken maaşı ihtiyaç sahibi olmayan onlarca kişiye bağladı. Evraklarda imzası olan Cemil İlbaş, il müdürlüğüne terfi edip soruşturmadan adını sildirmiş.

İsmail ARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda skandalların sonu gelmiyor. Şimdi de yoksullara bağlanması gereken maaşın usulsüz bir şekilde ihtiyacı olmayanlara bağlandığı ortaya çıktı.

Bakanlığa bağlı Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde bürokratların da adının karıştığı bir skandal açığa çıktı. BirGün’ün ulaştığı raporlara göre, Sinan Yılmaz adlı bir memur, 2016’dan itibaren ihtiyacı olmayan birçok kişiye “sosyal-ekonomik destek” adı altında maaş bağlanması için “düzmece raporlar” hazırladı. Dönemin İl Müdürü Şermin Zil ve İl Müdür Yardımcısı Cemil İlbaş ile birçok bürokrat ise onay verdi, onlarca kişiye maaş bağlandı.

Hatta Sinan Yılmaz’ın ablaları Zahire Y. ile Behice A. ile yeğenlerine dahi maaş bağladığı belirlendi. Ancak skandallar zinciri bununla da sınırlı kalmadı.

DOSYALAR KAYBOLMUŞ!

Bakanlıkta görevli memurlar tüm bu skandalları tek tek tespit etti, yoksul ve ihtiyaç sahibi olmadığı halde maaş bağlananları belirledi. 12 Mart 2021 tarihinde de kapsamlı bir rapor hazırlandı. Raporda, kamu kurumunda bazı dosyaların “kaybolduğu ve bulanamadığının” da altı çizildi.

Bu skandala adı karıştığı halde müdür yardımcılığından Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne terfi eden Cemil İlbaş İle İl Müdür Yardımcısı olarak göreve devam eden Tamer Ekinci’nin, raporu hazırlayan memurları tehdit ettiği iddia edildi. İlbaş, raporlardan kendi ismi ile dönemin diğer müdürlerinin isimlerinin çıkarılmasını istedi.

MÜDÜRÜN İSMİ ÇIKARILDI

Ardından raporu hazırlayan memurlar, raporu değiştirmek zorunda kaldı ama tek tek dilekçe vererek yaşadıklarını kayıt altına aldırdı. Yolsuzluğu tespit eden memurlar verdikleri dilekçede yaşadıklarını şu şekilde anlattı: “Cemil İlbaş isimlerinin tamamen rapordan çıkarılmasını söylemiştir. Bunun üzerine makamlarının gücünü kullanarak ileride iftira ve yalanlar üzerinden, üzerimizdeki baskı, tehdit ve mobbing olaylarının artacağını düşünerek istemeyerek de olsa meslek hayatımızın tehlikeye girmemesi adına rapor İl Müdürü Cemil İlbaş’ın istediği şekilde değiştirilmiştir.”

Ayrıca Cemil İlbaş aynı zamanda Erzurum İmam Hatipliler Derneği Başkanlığı ile Önder İmam Hatipliler Derneği Erzurum İl Temsilciği görevlerini yürütüyor.

Tüm bu skandallara adı karışan memur ve bürokratlardan sadece Sinan Yılmaz'ın yargılandığı diğer bürokratların ise yargılanmadığı öğrenildi.

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SKANDALLAR BAKANLIĞI

Sayıştay denetçileri de 2019 yılında Aile Bakanlığı’nın bir başka skandalını ortaya çıkarmıştı. Sayıştay’ın denetim raporunda, engelli olmayan ve sağlık kurulu raporu da bulunmayan kişilere evde bakım ödemesi yapıldığı ifade edilmişti. Bu şekilde her ay yaklaşık 62 bin kişinin haksız bir şekilde engelli bakım aylığı aldığı belirlendi.