BirGün'ün haberiyle ilgili açıklama yapan Aile Bakanlığı, olayın incelendiğini açıkladı

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, abisinin de aralarında bulunduğu bir grup tarafından cinsel istimara maruz bırakılan özel gereksinimli kız çocuğunun devlet korumasına alındıktan sonra yine aynı şeyleri yaşamasına ilişkin haberimizle ilgili açıklama yaptı. Haberimizin yalanlanmadığı açıklamada "inceleme başlatıldığı" bildirildi.

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, abisinin de aralarında bulunduğu bir grup tarafından cinsel istimara maruz bırakılan özel gereksinimli kız çocuğunun devlet korumasına alındıktan sonra yine aynı şeyleri yaşamasına ilişkin haberimizle ilgili açıklama yaptı.

Haberin yalanlanmadığı açıklamada, “Rehabilitasyon süreci devam eden B.A’nın zaman zaman kuruluştan izinsiz ayrıldığı ve her kurumdan izinsiz ayrıldığında ivedilikle kolluk birimlerine haber verilerek kuruluşa hızlıca teslimi sağlanmıştır. B.A’nın kuruluştan izinsiz olarak ayrıldığı süreçlerde istismara uğradığına yönelik iddialar ilgili Bakanlıklarla iş birliğiyle titizlikle incelenmekte, süreç yakından takip edilmektedir. B.A’nın hali hazırda kurum bakımında uzman ekiplerimiz tarafından rehabilitasyon süreci devam etmektedir.” denildi.