BirGün uyarmıştı: Kapasite artırımına ilişkin uyarılar görmezden gelindi

Siirt'te dün 3 kişinin öldüğü maden ocağı faciasına ilişkin BirGün'ün 2020 yılında yayımladığı '16 madencinin yaşamını yitirdiği bakır ocağında kapasite artırımı: Verilen zarar itiraf edildi’ başlıklı haberle uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ

İş cinayetlerinin sürdüğü Siirt’teki maden ocağına ilişkin BirGün’ün 2020 yılında uyardığı ortaya çıktı. BirGün’ün ‘16 madencinin yaşamını yitirdiği bakır ocağında kapasite artırımı: Verilen zarar itiraf edildi’ başlıklı haberinde daha önce yaşanan iş cinayetlerine ve madenin bölgede yarattığı çevre sorunlarına dikkat çekilmişti.

23 Kasım’da Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır’ın işlettiği maden ocağında göçük meydana geldi. Yaşanan kazada, 1 maden işçisi ile 2 mühendis hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Siirt Valisi Kemal Kızılkaya olaya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, “Şu anda arkadaşlarımızın bize vermiş olduğu bilgiye göre maden sahasında gerekli diğer tedbirler alınmış, herhangi bir tehlike arz eden durum söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

BirGün, 2020 yılında işçilere mezar olan maden ocağını gündeme taşımıştı. “Cengiz İnşaat’ın sahibi olduğu, 16 madencinin hayatını kaybettiği bakır ocağı işletmesinde atık depoların kapasitenin artırımına ilişkin çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararı verildi” denilen haberde maden ocağının çevreye verdiği zararlara da dikkat çekilmişti.