BirGün yazarı Ayça Söylemez hakkında dava: 3 yıla kadar hapis istemi!

Gazeteci Ayça Söylemez hakkında eski İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek'i konu edindiği BirGün'deki yazısı nedeniyle dava açıldı. Söylemez hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yazarımız Ayça Söylemez'e, Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek’in şikayetinin ardından dava açıldı.

Söylemez hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Ayça Söylemez hakkındaki davanın gerekçesi ise gazetemiz BirGün'de 18 Şubat 2020'de yayımlanan "Yetenekli hâkim bey" başlıklı yazısı oldu.

Söz konusu yazıda Söylemez, dönemin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek'i konu ediniyordu.

Söylemez yazısında Akın Gürlek’in, gazeteci Canan Coşkun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sanatçı Atilla Taş ve gazeteci Murat Aksoy, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Sözcü gazetesi yönetici, yazar ve çalışanlarını yargıladığını yazmıştı.

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede Söylemez hakkında "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.