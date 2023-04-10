Ayça Söylemez

Dünyanın görmediği operasyon
Türkiye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, suç örgütünün iki numarası yakalandı, Interpol tarafından Kırmızı Bülten’le aranan Isaac Bignan ve altı adamı 1...
Son 10 yılda yakalanan kokain yüzde 416 arttı
Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’nin (EMCDDA) 2023 Avrupa Uyuşturucu Raporu’na göre, Türkiye en çok eroinin yakalandığı ülke. Rapora göre,...
Zaman, bağımlıların aleyhine işliyor
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 22 Aralık 2022’deki Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı’nda yaptığı açıklamada, ilk kez Adana’da, üniversitelerin desteğiyle kanalizasyondan atık...
İhsası rey
Mehmet Ağar ve şürekası, yargı önünde bir kez daha ‘aklandı’. Ankara JİTEM davası olarak bilinen, aslında JİTEM davası olmayan, faili meçhul...
Bir ilkokul öğretmeni gibi direniyor
Engin Karataş, Muğla’nın Bodrum ilçesinde öğretmendi. Olağanüstü Hal (OHAL) ilanı sonrası, 29 Ekim 2016’da Resmi Gazete’de yayınlanan 675 sayılı KHK...
Gezi’den geriye kalan
Gezi Direnişi üzerinden 10 yıl geçti. O gün protesto edilen ne varsa, bugün de misliyle yaşıyoruz. Gezi eylemlerinde hayatını kaybedenlerle ilgili...
Haklısınız ama geç kaldınız
Jandarmanın en üst düzeyde resmî belgede tahrifat yaptığı, olaydan 11 yıl sonra yine resmî kayıtlarla belirlendi. Ama mahkeme, sahte belgeyle ilgili...
Meksika’nın hayaletleri
Türkiye yine uluslararası haber ajanslarına konu oldu: Geçen hafta Peru’nun en büyük limanı El Callao’da yakalanan 20 milyon değerindeki kokainin...
Sessiz ve derinden yayılan tehlike
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB) 2022 raporunda, Türkiye’deki uyuşturucu ticareti ve kullanımının nasıl katlanarak arttığına...
90’ların hortlakları
Amedspor’a düzenlenen saldırının bir parçası da özenli hazırlandığı belli olan pankartlardı. Pankartları tutan ’40 yaş altı’ gençlik,...
‘‘Ahmet’in olaylarla ilgisi yoktu’’
Hatay’da depremzede aile çadırlarında oturuyordu. 11 Şubat sabahı çadırlarının önünde iki el silah sesi duyup dışarı çıktılar. Jandarma...
'Önceden bildirilen bir ölüm tarihi'
Başımız sağolsun. Sözün anlamsız kaldığı büyük bir felaketin içindeyiz. Bugün yazacaklarım belki şimdi anlamsız, yersiz görünebilir ama hem...
MGK’den hatırlatma: Devamlılık esastır
22 yıl önce cezaevlerine operasyon yapıldı, 30 kişi öldürüldü, onlarca mahkûm yaralandı, sakat kaldı. Adına “Hayata Dönüş” denildi. Kararı Milli...
‘Türkiye’de dokunulmazım’
Kıtalararası uyuşturucu tüccarı “Dağ” lakaplı Duax Hohepa Ngakuru’nun Türkiye’de olduğu ve rahatça operasyonlarına devam ettiği, sadece polis raporlarına yansımakla kalmamış,...
‘Devlet benim silah taşıdığımı biliyor’
Gülsuyu çetesi, Hasan Ferit Gedik öldürülünce değil ama Sinan Ateş suikastıyla gündeme geldi. Aslında Meksika’daki kartellerle karşılaştırılacak ölçekte büyük bir...
Çocuğu kaçırıp uyuşturucu kuryesi yaptılar
İstanbul, Maltepe’deki uyuşturucu çetesi, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in cinayetiyle tekrar gündeme geldi. Savcılık bu çeteyle ilgili bir...