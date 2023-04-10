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Ayça Söylemez
Dünyanın görmediği operasyon
Türkiye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, suç örgütünün iki numarası yakalandı, Interpol tarafından Kırmızı Bülten’le aranan Isaac Bignan ve altı adamı 1...
  • 04.07.2023 06:00
Son 10 yılda yakalanan kokain yüzde 416 arttı
Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’nin (EMCDDA) 2023 Avrupa Uyuşturucu Raporu’na göre, Türkiye en çok eroinin yakalandığı ülke. Rapora göre,...
  • 20.06.2023 06:00
Zaman, bağımlıların aleyhine işliyor
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 22 Aralık 2022’deki Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı’nda yaptığı açıklamada, ilk kez Adana’da, üniversitelerin desteğiyle kanalizasyondan atık...
  • 13.06.2023 06:00
İhsası rey
Mehmet Ağar ve şürekası, yargı önünde bir kez daha ‘aklandı’. Ankara JİTEM davası olarak bilinen, aslında JİTEM davası olmayan, faili meçhul...
  • 30.05.2023 06:00
Bir ilkokul öğretmeni gibi direniyor
Engin Karataş, Muğla’nın Bodrum ilçesinde öğretmendi. Olağanüstü Hal (OHAL) ilanı sonrası, 29 Ekim 2016’da Resmi Gazete’de yayınlanan 675 sayılı KHK...
  • 09.05.2023 06:30
Gezi’den geriye kalan
Gezi Direnişi üzerinden 10 yıl geçti. O gün protesto edilen ne varsa, bugün de misliyle yaşıyoruz. Gezi eylemlerinde hayatını kaybedenlerle ilgili...
  • 02.05.2023 06:30
Haklısınız ama geç kaldınız
Jandarmanın en üst düzeyde resmî belgede tahrifat yaptığı, olaydan 11 yıl sonra yine resmî kayıtlarla belirlendi. Ama mahkeme, sahte belgeyle ilgili...
  • 18.04.2023 06:30
Meksika’nın hayaletleri
Türkiye yine uluslararası haber ajanslarına konu oldu: Geçen hafta Peru’nun en büyük limanı El Callao’da yakalanan 20 milyon değerindeki kokainin...
  • 04.04.2023 06:30
Sessiz ve derinden yayılan tehlike
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB) 2022 raporunda, Türkiye’deki uyuşturucu ticareti ve kullanımının nasıl katlanarak arttığına...
  • 14.03.2023 06:30
90’ların hortlakları
Amedspor’a düzenlenen saldırının bir parçası da özenli hazırlandığı belli olan pankartlardı. Pankartları tutan ’40 yaş altı’ gençlik,...
  • 07.03.2023 06:30
‘‘Ahmet’in olaylarla ilgisi yoktu’’
Hatay’da depremzede aile çadırlarında oturuyordu. 11 Şubat sabahı çadırlarının önünde iki el silah sesi duyup dışarı çıktılar. Jandarma...
  • 28.02.2023 06:30
'Önceden bildirilen bir ölüm tarihi'
Başımız sağolsun. Sözün anlamsız kaldığı büyük bir felaketin içindeyiz. Bugün yazacaklarım belki şimdi anlamsız, yersiz görünebilir ama hem...
  • 14.02.2023 06:30
MGK’den hatırlatma: Devamlılık esastır
22 yıl önce cezaevlerine operasyon yapıldı, 30 kişi öldürüldü, onlarca mahkûm yaralandı, sakat kaldı. Adına “Hayata Dönüş” denildi. Kararı Milli...
  • 31.01.2023 06:30
‘Türkiye’de dokunulmazım’
Kıtalararası uyuşturucu tüccarı “Dağ” lakaplı Duax Hohepa Ngakuru’nun Türkiye’de olduğu ve rahatça operasyonlarına devam ettiği, sadece polis raporlarına yansımakla kalmamış,...
  • 24.01.2023 06:30
‘Devlet benim silah taşıdığımı biliyor’
Gülsuyu çetesi, Hasan Ferit Gedik öldürülünce değil ama Sinan Ateş suikastıyla gündeme geldi. Aslında Meksika’daki kartellerle karşılaştırılacak ölçekte büyük bir...
  • 10.01.2023 06:30
Çocuğu kaçırıp uyuşturucu kuryesi yaptılar
İstanbul, Maltepe’deki uyuşturucu çetesi, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in cinayetiyle tekrar gündeme geldi. Savcılık bu çeteyle ilgili bir...
  • 03.01.2023 06:30
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