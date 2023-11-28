Mahkûmlar okumak istiyor

Bu yıl da Çorum Açık Cezaevinden arandım. Gerekçe aynı: Mahkûmlar okula gitmek istiyor.

Şöyle ki;

Çorum Açık Cezaevinden Hitit Üniversitesi’ndeki derslerine giden mahkûmlara bu yılki eğitim-öğretim yılında okula gelemeyecekleri, isterlerse kayıtlarını doldurabileceği bildirildi.

Hitit Üniversitesi Senatosunun 26 Ekim 2023 tarihli kararında, bu engelin gerekçesi “güvenlik” olarak belirtildi.

Kararda ayrıca, derse devam zorunluluğu tamamlanmadığı takdirde, öğrencilerin sınavlara da giremeyeceği ifade edildi:

“Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 46/1 No’lu genelgesinin, Eğitim-Öğretim Çalışmaları başlığı altında yer alan F-Yükseköğretim Çalışmalar, 1. ve 4. Maddeleri kapsamında, üniversitemiz bünyesindeki programlara devam ederken tutuklanan veya hüküm giyen öğrencilerin ya da ceza infaz kurumundayken merkezi yerleştirme sınavı ile üniversitemize kayıt yaptıran hükümlü ve tutukluların, eğitim öğretim faaliyetlerinde derslere yüz yüze devam zorunluluğu, bina ve derslik içi güvenliğin sağlanması endişesi, uygulamalı ve teorik derslerin düzenli bir şekilde yürütülmesinde meydana gelebilecek olumsuzlukların öngörülememesi sebebiyle örgün öğretime devam etmelerinin uygun olmadığına ve derse devam zorunluluğunu tamamlamadıkları takdirde dönem içi ve dönem sonu sınavlarına katılımlarının uygun olmadığına, ancak söz konusu öğrencilerin talepleri halinde kayıt dondurma haklarının bulunduğuna oy birliğiyle karar verildi.”

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Yani üniversite hem mahkûmların okula gelmesini istemedi hem de okula gitmedikleri takdirde devamsızlıktan kalacaklarını bildirdi.

Beni arayan, üniversitenin öğrencisi mahkûmlardan Taner Kaya’ydı.

Taner ikinci sınıfta. Geçen yıl okula giderek derslere girdiklerini ve hiçbir sorun yaşanmadığını, bu yıl alınan karara cezaevi idaresinin de şaşırdığını söyledi.

Açık cezaevindeki beş mahkûm, Çorum’daki Hitit Üniversitesinde 2 yıllık Yerel Yönetimler Bölümünde öğrenci.

Taner Kaya 2. sınıfta ve cezasının tamamlamasına 5 ay kaldı, hapishaneden çıktığında da KPSS’ye girecek. Tek dertleri okula gidip diploma almak, hapishane sonrası hayatlarına daha “avantajlı” başlamak.

Yazının girişinde “bu yıl da” dedim çünkü mahkûmlar, geçen yılki eğitim-öğretim yılı öncesi benzer bir mücadele vermişti.

Hükümlülerden Burak, geçen yıl Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı’nı kazandı. Üniversitede okumak için Çorum’daki İskilip Açık Cezaevinden, Çorum Açık Cezaevine naklini istedi, talebi kabul edildi. Ancak bu kez de Çorum Açık Cezaevi idaresi, Burak’ın ve üniversiteyi kazanan iki arkadaşının okula gidip derslere gitmesine izin vermedi. Konunun haberini yaptıktan sonra sorun çözüldü, geçen yıl derslere girebildiler.

Umarım bu yıl da sorun çözülür, kanuni haklarını kullanabilirler.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 76/1 maddesi: Açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitim evlerinde bulunan hükümlülerin örgün ve yaygın, kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yaygın öğretimden yararlanmaları sağlanır.