BirGün yazarları Aşut ve Yanardağ’a ödül verildi

Haber Merkezi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin mimar Emre Madran anısına verdiği "Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri"nin sahipleri açıklandı.

BirGün yazarı Attila Aşut "Yazılı Basın Dalı"nda ödüle layık görüldü. Ayrıca "Emre Madran Koruma Alanında Dayanışma Ödülü" bu yıl tutuklu gazetecilerden TELE1 Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Merdan Yanardağ ile Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan’a verildi. Televizyon, yazılı basın, internet, uluslararası ve yerel gibi dallarda verilen ödüller kapsamında "Onur Ödülü" de Akbelen Direnişi adına Nejla-Esra Işık'a verilirken, "Özel Ödül" ise avukat Turgut Kazan ve avukat Gökçe Bolat'a verildi. Ödül töreni 2 Ekim Dünya Mimarlık Günü’nde Ankara’da yapılacak.