BirGün yazdı, savcılık soruşturma başlattı

Bozüyük Devlet Hastanesi’nde temizlik görevlisini ameliyatlara sokup cerrahi işlem yaptıran beyin cerrahı Sezer Zehir hakkında savcılık soruşturma başlattı. Polis ekiplerinin hastanede inceleme yaptığı öğrenildi.

İsmail ARI

BirGün’ün ortaya çıkardığı Bilecik’teki Bozüyük Devlet Hastanesi’nde insan sağlığını hiçe sayan skandallar hakkında savcılık soruşturma başlattı.

Yaklaşık 8 yıldır hastanenin beyin cerrahı olan Sezer Zehir’in tek başına cerrahi müdahale yapma yetkisi olmayan medikal firma elemanlarına ve temizlik personeline hastalara cerrahi müdahale yaptırdığı fotoğraflarla kanıtlanmış ve hastalara gerekmediği halde ya da gereğinden fazla medikal malzeme (vida) kullanarak operasyon yaptığı öne sürülmüştü. Valiliğin de doğruladığı skandalın ardından savcılığın soruşturma başlattı. Polis ekiplerinin hastanede inceleme yaptığı bildirildi.

BirGün’ün ulaştığı kayıtlarda 8 ameliyathanesi olan hastanede Sezer Zehir’in aynı anda birçok ameliyat yaptığı belirtiliyor. Aynı anda birden fazla ameliyathanede olması mümkün olmayan Zehir için soruşturmanın genişletildiği öğrenildi.

DEFALARCA ŞİKÂYET EDİLDİ

Sezer Zehir birçok yolsuzluğa imza attığı gerekçesiyle de defalarca İl Sağlık Müdürlüğü’ne şikâyet edilmişti. Hatta İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilen yazılarda, Sezer Zehir’in yaptığı ameliyatların incelenmesi gerektiği, hastaların aldıkları tanı ile ameliyat esnasında yapılan işlemler arasında uyuşmazlıklar olduğu dahi açıkça ifade edildi. Yıllarca sümen altı edilen şikâyetlerin ardından 9 Haziran’da ameliyat edilen bir hastanın iki ay sonra yaşamını yitirmesiyle aile savcılığa giderek Zehir hakkında suç duyurusunda bulundu. Ardından Sağlık Bakanlığı Sezer Zehir hakkında soruşturma başlatıp açığa aldı.

Ameliyat esnasında çekilen bir fotoğraflarda, genel anestezi ile tamamen uyutulan bir yurttaşa hastanenin Cengiz isimli temizlik görevlisi tarafından, bir başka ameliyatta ise medikal firma çalışanı olduğu iddia edilen Erman ve Rıfat isimli şahısların cerrahi müdahalede bulunduğu görüldü. BirGün’ün ulaştığı Zehir ise sorularımızı yanıtsız bırakmıştı.