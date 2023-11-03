BirGün yolsuzluk skandallarını ortaya çıkarmıştı: Bakanlık, 'görev değişikliğine' gitti

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tatil bölgelerindeki plajları işletmek için kurduğu Turaş isimli şirketteki yolsuzluk skandallarının ardından Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan şirketteki yönetim kurulu üyeliği görevinden alındı. Alpaslan'ın yerine Serdar Çam geçti. Konuya ilişkin Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Nadir Alpaslan görevden alınmadı. Yerine Serdar Çam geçti. Bu bir görev değişikliği" denildi.

İsmail ARI

Yolsuzluk skandalları ile gündeme gelen Turaş A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyesi olan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, üyelik görevinden alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tatil bölgelerindeki plajları ve arıtma tesislerini işletmek için kurduğu Turaş Turizm ve Ticaret A.Ş.’deki yolsuzluk skandallarını BirGün ortaya çıkardı.

Yolsuzlukları tek tek tespit edip devletin soyulduğunu belirleyen bakanlık bürokratı Tayhan Şimşek istifaya zorlandı. Ramazan Güçlü isimli çalışan ise yüz binlerce liralık yolsuzluğu belgelediği için işten atıldı.

Yolsuzluk skandallarının ardından Turaş A.Ş.’nin yönetim kurulu üyeleri görevden alındı. Son olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 11 Eylül tarihli sayısında, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın Turaş Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdiği belirtildi.

Alpaslan’ın daha önce de en az üç ayrı yerden maaş aldığı ve aylık gelirinin 300 bin TL’nin üzerinde olduğu ortaya çıkmıştı. Turaş’a Alpaslan’ın yerine bir başka yardımcısı olan Serdar Çam atandı.

19 Nisan’da da Nihat Umut Döktür yönetim kurulu üyeliği görevinden alınmıştı.

BAKANLIK "GÖREV DEĞİŞİMİ" DEDİ

Konuya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise durumun görevden alma değil, 'görev değişikliği' olduğu belirtildi. Açıklamada, "Nadir Alpaslan görevden alınmadı. Yerine Serdar Çam geçti. Bu bir görev değişikliği" denildi.

KÖŞEYİ DÖNEN YÖNETİCİ

Öte yandan, bakanlığın eski bürokratı Tayhan Şimşek’in hazırladığı yolsuzluk raporunda adı geçen E.M. isimli Turaş yöneticisinin de görevden alındığı iddia edildi. Şimşek hazırladığı raporda E.M.’den şöyle bahsetmişti:

"Antalya Serik’teki Boğazkent Arıtma Tesisi’nin, arıtma işleminden geriye kalan çamuru yakma ve taşıma işi ihalesiz olarak M. firmasına verildi. Bu arıtma tesisinin müdürü Mayıs 2022 ile Ağustos 2022 arasında ani zenginleşme yaşadı. Bahsedilen 4 aylık zamanda diliminde, Arıtma tesisinin müdürü Muğla Dalaman’da bir ve Antalya Serik’te iki arsa olmak üzere toplam değeri yaklaşık 2,7 milyon TL olan üç ayrı arsa satın aldı. Arıtma tesisi müdürünün bu ani zenginleşmesini mantıklı bir şekilde açıklayamadı."