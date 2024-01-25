BirGün’ün gündeme getirdiği hastane Meclis’te

Haber Merkezi

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, BirGün’ün gündeme getirdiği Birinci Derece Deprem Bölgesi’ndeki Denizli Devlet Hastanesi için 2017 yılında hazırlanan deprem analiz raporlarının sonuçlarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu. CHP’li Arpacı, “Hastane için hazırlanan deprem analiz raporlarının ardından neden önlem alınmamıştır?” dedi. CHP’li Arpacı, Koca’nın yanıtlaması talebiyle özetle şu soruları yöneltti:

• 8 Bloklu olan hastanede neden sadece Başhekimliğin bulunduğu A Blok güçlendirilmiştir?

• Denizli’de bulunan diğer devlet hastanelerinin depreme dayanıklılık testleri yapılmış mıdır? Yapıldıysa bu testlerin sonuçları nelerdir?

• Denizli Devlet Hastanesi’nin alternatifi olabilecek Denizli Şehir Hastanesi inşaatının ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?

• Hazırlanan deprem raporlarına rağmen atılmayan adımlar nedeniyle kurumunuzdan herhangi bir yetkiliye idari soruşturma başlatılmadı.