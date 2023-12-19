BirGün’ün gündeme getirdiği projeye ilişkin açıklama: Cengiz Holding Türkiye’yi zehirleyecek

ESÇEVDER, BirGün’ün “Cengiz siyanür için harekete geçti” başlığıyla gündeme taşıdığı Mehmet Cengiz’in Eskişehir’deki maden ocağı projesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Maden sahalarının ülkemize ve şehrimize vereceği zararlar göz önüne alınırsa bir avuç kişinin çıkarları ülkenin çıkarlarının önüne geçmemesini arzulamaktayız" denildi.

BirGün’ün “Cengiz siyanür için harekete geçti” başlığıyla duyurduğu Mehmet Cengiz’in Eskişehir’deki maden ocağı projesine ilişkin Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESÇEVDER) açıklama yaptı.

“Cengiz Holding Türkiye’yi zehirleyecek” başlıklı açıklamada, projeye ilişkin bilgiler yer aldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ÇED raporuna göre, yılda 12,5 milyon ton su harcanacak olup, bu suyun Avlanmış deresinin üzerine kurulacak su temin göleti ile karşılanması mümkün değildir. Bu suyu temin edebilmek için Sakarya Nehri’ne, derelere Tarpak, Samrı, Alpagut göletlerine ve akarsulara göz diktiğini açıktır. Yine rapora göre 1. derece arkeolojik sit alanı 1 no’lu ocağın kuzey doğusuna 1800 metre, kuzeyine ise 220 metre, yığın liç alanı batısına 3 bin 300 metre olduğu belirtilmiş olup, Bu durumda 1.derece arkeolojik sit alanlarının yok edileceği şimdiden kabul edilmiştir. Burada ayrıca 3. derece arkeolojik sit alanı da mevcuttur. Arazi dağlık ve sarp yamaçlı olup, maden sahası Atalan mahallesine 1300 metre ve Tekeciler mahallesine 2 bin 900 metre olmasından dolayı dinamit patlatmalarında mahalleler deprem olmuş gibi sallanacaklardır. Ayrıca Türkiye’nin narenciye ve sebzelerini yüzde 20’sini sağlayan Sarıcakaya Vadisi bu siyanürlü maden sevdası yüzünden yok olacak olup, ileride telafisi mümkün olmayan yaralar açılacaktır. Siyanürle zehirlenen Sakarya Nehri’nin geçeceği Bilecik ve Adapazarı illerini de zehirleyerek Karadeniz’e dökülecektir. Eskişehir Çevre Koruma ve ESÇEVDER olarak maden çıkartılmasına karşı olmayıp, maden sahalarının ülkemize ve şehrimize vereceği zararlar göz önüne alınırsa bir avuç kişinin çıkarları ülkenin çıkarlarının önüne geçmemesini arzulamaktayız. Bu nedenle mücadeleye devam edeceğimizi kamuoyuna gururla açıklıyoruz.”