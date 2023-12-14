Cengiz siyanür için harekete geçti

5’li çete üyesi Mehmet Cengiz, siyanürlü maden tesisi için 941 futbol sahası büyüklüğünde ormanı yok edecek. ES-ÇEVDER Başkanı Sadık Yurtman, “Narenciye merkezi tarım bölgesi yok olacaktır” dedi.

Gökay BAŞCAN

5’li çetenin güzide üyesi, ülkenin dört bir tarafında ekolojik yıkım yaratan projelerde imzası bulunan Mehmet Cengiz şimdi de gözünü Eskişehir’e dikti. Mihalgazi ve Tepebaşı ilçesi sınırları içerisinde maden açmak isteyen Cengiz, önce ormanı yok edecek, ardından patlatma yapacak, son olarak çıkardığı altın, gümüş cevherini siyanürle ayrıştıracak.

Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır Maden, Eskişehir’in Mihalgazi ve Tepebaşı İlçeleri, Alpagut, Atalan ve Tekeciler Mahalleleri Mevkii’nde, altın-gümüş maden ocağı, cevher zenginleştirme tesisi, hazır beton tesisi ve su temin göleti yapmak için harekete geçti. Şirket, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuru yaptı.

ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre bu büyük ekolojik yıkım yaratacak proje için 4 buçuk milyar TL harcayacak. 671,9 hektar yani 941 futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alanda faaliyet yürütecek olan şirket ağaç katliamı yapacak. Şirket orman izinlerine ilişkin Orman Genel Müdürlüğü’nden peyder pey izin alınacağını belirtti. Bölgedeki ağaç ‘temizliğinin’ ardından patlatma yöntemiyle altın-gümüş çıkarılacak ve kırma tesisinde işlenecek. Son olarak ise başta siyanür olmak üzere çeşitli kimyasallardan oluşan havuzda cevher zenginleştirme işlemi yapılacak.

Açık ocak üretim planına göre maden ocağından yılda maksimum 4 milyon ton cevher çıkarılacak.

MÜCADELE EDECEĞİZ

BirGün’e konuşan Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman, “Eskişehir Kayaz Siyanürlü Atık Barajı haricinde, Alpagut ve Atalan Mahallesi'nde de siyanür kullanımı için harekete geçildi. Altın, gümüş maden ocağı ve cevher zenginleştirme tesisi için 5’li çete üyesi Cengiz’in Eti Bakır A.Ş.si ÇED süreci başlattı. Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği olarak nerede olursa olsun, doğamızın, ormanımızın, tahrip edilmesine, sularımızın zehirlenmesine engel olacağımızı kamuoyuna açıklamaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Projenin yaratacağı ekolojik tahribata dikkat çeken Yurtman şu ifadeleri kullandı: “Bu proje kabul görmesi durumunda Sakarya Nehri’ne siyanürlü atıklar karışacak ve Sarıcakaya ve çevresindeki meyve, sebze bahçeleri yok olacak. Türkiye’nin narenciye ve sebzesinin yüzde 20’sinden fazlasını sağlayan tarım bölgesi yok olacaktır. Siyanürlü sular Karadeniz'e kadar ulaşarak Sakarya Nehri’nin etrafındaki bütün şehirleri zehirleyecektir.”