BirGün’ün gurur gecesi: 2 ödül geldi

BirGün / Ankara

Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından, Mimar Emre Madran’ın anısına bu yıl sekizincisi verilen "Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri” düzenlenen törenle sahiplerini buldu. BirGün yazarları Attila Aşut ile Merdan Yanardağ da ödüllendirildi.

Ankara’da önceki gün düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri Nihal Evirgen, törenin Dünya Mimarlık Günü’nde yapıldığını anımsattı. Bu günü bir kutlama gününden daha çok bir mücadele gününe dönüştüren bir gündemle karşı karşıya olunduğunu belirten Evirgen, "Baskıcı bir iktidarın yönetiminde hepimiz ayakta kalmaya çalışıyoruz” dedi. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ise Dünya Mimarlık Günü’nü karşılarken Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin üç yönetim kurulu üyesinin işten atıldığını, dört yönetim kurulu üyesine ceza verildiğini söyledi. Aynı şekilde gazetecilerin de doğruyu söyledikleri için cezaevlerinde olduklarını ifade eden Candan, “Bir noktada herkes direniyor” diye konuştu.

DİRENENLERİN BULUŞMASI

"Yazılı Basın Dalında Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülü"ne layık görülen BirGün Yazarı Attila Aşut ödülünü alırken yaptığı konuşmada, “Bu etkinlik töreni direnenlerin buluşması. Direnen mimarlar ile direnen gazeteciler bugün burada bir arada” diye konuştu. Dayanışma ödülünün sahibi BirGün yazarı ve TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın yerine ödülü TELE 1 Ankara Temsilcisi Zeynel Lüle aldı. Lüle “Merdan Yanardağ’ın morali, motivasyonu çok yerinde. Bunun bir cezalandırma değil belki de bir ödül olarak kabul ediyor kendisi" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da törene bir kutlama mesajı gönderdi.”