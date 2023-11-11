BirGün’ün haberi AKP Milletvekili Resul Kurt’u rahatsız etti: Satılan evi teslim etmemek dolandırıcılık değilmiş!

HABER MERKEZİ

BirGün’ün 3 Kasım’da “4 bin kişi mağdur ama suçlu bulamadılar: Milyarlık vurgun” başlığıyla yayımlanan haberi TBMM’de tartışmalara neden oldu.

Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldü. Muhalefet partilerinin milletvekilleri, Komisyon’un AKP’li üyesi Resul Kurt’a BirGün’ün haberini sordu.

AKP’li Kurt’a daha önce yönetim kurulu üyesi olduğu Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (Yeşil GYO), İstanbul Esenyurt’taki Innovia isimli konut projesiyle ev sahibi olma hayali kuranlardan milyonlarca lira toplamasına rağmen evlerini vermediği hatırlatıldı.

Ayrıca milletvekilleri “Yurttaşlardan yaklaşık 300 milyon dolar toplayan ve Halkbank’tan da 600 milyon TL kredi alan şirkete açılan soruşturmanın sessiz sedasız kapatıldığını” belirtti.

AKP Milletvekili Kurt ise yaptığı açıklamada, satılan dairelerinin teslim edilmemesinin bir dolandırıcılık olmadığını savunarak, “100 bin TL’ye daire satmış ve ticari olarak bunu tamamlayamamış. Bunu bir dolandırıcılık gibi anlatmak ahlaka aykırıdır. Doğru bir şey değildir” dedi.

Komisyon’da yer alan CHP Milletvekili Ulaş Karasu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AKP’li Kurt’a tepki gösterdi. CHP’li Karasu şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Esenyurt’ta tüm birikimlerini ev sahibi olma hayaliyle Yeşil GYO’ya veren on binlerce vatandaşımız, konut mağduru oldu. Konutların 2013 yılında tamamlanarak teslim edileceği söylendi, üzerinden geçen 10 yıla rağmen teslim edilmedi, sadece yüzde 45’i tamamlandı. Projenin devam ettiği yıllarda firmada üst düzey yönetici olan ve bugün AKP Adıyaman Milletvekili olan Resul Kurt, hala bu firmayı savunuyor. Binlerce kişi mağdur, ama bir suçlu yok! Vurgun yapanları değil, mağdur vatandaşları savunun. Getirin yasaları çıkaralım.”