BirGün’ün haberi Meclis Genel Kurulu’nda: “AKP vesayet kurumlarını aşk ile kullanıyor”

BirGün’ün yükseköğretim bütçesiyle ilgili haberi, TBMM Genel Kurulu’nda gündeme geldi. Stanford Üniversitesi’nin bütçesinin tek başına, Türkiye’deki üniversitelerin toplam bütçesinden fazla olduğunu belirten Gelecek Partili Serap Yazıcı Özbudun, “Özerk üniversite vaadi bulunan AKP, vesayet kurumlarını en aşkla kullanan partidir” dedi -.

Mustafa BİLDİRCİN

TBMM Genel Kurulu’nda Saadet Grubu adına söz alan Gelecek Partisi Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Türkiye’deki üniversitelere ayrılan bütçenin azlığına dikkati çekti. Yalnızca Stanford Üniversitesi’nin bütçesinin, Türkiye’deki tüm üniversitelerin toplam bütçesinden fazla olduğunu belirten Özbudun, YÖK’ü de eleştirdi.

Özbudun, YÖK’ün 12 Eylül ürünü olduğunu kaydetti. AKP’nin, iktidarının ilk yıllarında üniversitelere özerklik vaat ettiğini anımsatan Özbudun, buna karşın AKP’nin vesayet kurumlarını aşk ile kullandığını savundu.

ÜNİVERSİTELER TEK TİPLEŞTİ

YÖK’ün 12 Eylül’de ülke yönetimine el koyan Milli Güvenlik Konseyi üyelerinin, “Sorumluyu üniversiteler, akademisyenler ve gençlerde” araması nedeniyle kurulduğunu ifade eden Özbudun, şunları söyledi:

“12 Eylül’ün ardından halen varlığı koruyan ve giderek hantallaşan YÖK kuruldu. Bu kurul vasıtasıyla Türkiye’deki bütün üniversiteleri tek tipleştirdiler. AKP, hükümet ettiği ilk yıllarda üniversiteleri özerk kılmaktan söz ederken aslında 12 Eylül generallerinin yarattığı vesayet kurumlarını en aşkla kullanan parti olmuştur.”

ÜNİVERSİTELER BÜTÇESİZ

Meclis’e sunulan YÖK bütçesi, iktidarın üniversiteleri de yoksulluğa mahkum ettiğini ortaya koyuyor. Bütçe verilerine göre, Stanford Üniversitesi’nde öğrenci başına 585 bin dolar düşerken Türkiye genelinde 2 bin 199 dolar düşüyor. Türkiye’deki toplam yükseköğretim bütçesi dolar bazında 15 milyar dolara denk gelirken dünyada ilk sıralarda yer alan üniversitelerin bazılarının bütçesinin tek başına bu tutara yaklaştığı biliniyor.