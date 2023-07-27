BirGün’ün haberi Meclis gündeminde: ‘165 bin zeytin ağacını peşkeş çekmeyi kimse aklından geçirmesin’

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, BirGün’ün “Binlerce zeytin ağacı tehlikede” başlığıyla yayımladığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Edremit merkezli Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri Döner Sermaye İşletmesinin faaliyetlerine son verilmesi haberini TBMM'ye taşıdı. Sarı, "Şimdi elimizde kalan işlense hem Balıkesir’e hem ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek bir zenginliğimizi yok etmeye çalışıyorlar. Kimse aklından bile geçirmesin! Kimse iştahlanmasın. Çünkü izin vermeyeceğiz" dedi.

HABER MERKEZİ

BirGün’ün “Binlerce zeytin ağacı tehlikede” başlığıyla duyurduğu, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün zeytin üretimine son vermesi nedeniyle 14 bin dekar arazideki 165 bin zeytin ağacının tehlikede olduğunun belirtildiği haber Meclis gündemine taşındı.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Edremit merkezli Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri Döner Sermaye İşletmesinin faaliyetlerine son verilmesine sert tepki gösterdi.

CHP’li Serkan Sarı, “Edremit’in, Balıkesir, Türkiye’nin zenginliği olan 165 bin zeytin ağacımızı ranta, Saray’ın israfına kaynak yapılmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

“Bu zeytinliklerde bırakın ekonomik değeri, tarih var, emek var, geçmişten geleceğe bir kültür var, dayanışmanın onuru var. En önemlisi de insan var, doğa var” diye Serkan Sarı şöyle devam etti:

“Her fırsatta zeytinliklerimize göz diken AKP iktidarı şimdi de türlü oyunlarla Edremit Körfezimizde 165 bin zeytin ağacımızı israfın, şatafatın bir kaynağı gibi görüyor. Görmesin! İzin vermeyiz. 2004 yılından bu yana ‘biz üretemiyoruz’ diyerek zeytinlikleri kiraya verenler işletmeyi zarara uğratıp içini boşaltmaya çalışarak sonunda elden mi çıkaracaklar? Bu oyunlar Cumhuriyetin kazanımları tüm ekonomik değerlerimiz yok pahasına elden çıkarıldı. Balıkesir SEKA, TEKEL fabrikaları, şeker fabrikaları ve örneğini çoğaltabileceğimiz milletin bir çok ekonomik değeri peşkeş çekildi. Şimdi elimizde kalan işlense hem Balıkesir’e hem ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek bir zenginliğimizi yok etmeye çalışıyorlar. Kimse aklından bile geçirmesin! Kimse iştahlanmasın. Çünkü izin vermeyeceğiz!”

ÜRETİME NEDEN SON VERİLDİ?

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Edremit merkezli Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri Döner Sermaye İşletmesinin faaliyetlerine son verilmesini Meclis gündemine de taşıdı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde CHP’li Milletvekili Sarı şu soruları yöneltti:

*Bakanlığınıza bağlı ve ilgili kuruluş olan Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri Döner Sermaye İşletmesi faaliyetine neden son verilmiştir?

*İşletme Müdürlüğü, 1940 yılında ilk defa 3913 sayılı kanun ile kurulmuştur ve kuruluş amacı "Vakıf zeytinliklerinin korunması, kollanması, ıslah edilmesi ve işletilmesidir” olarak belirlenmiştir. Bu işletme, “uzun süreli kiralama yöntemi” ile kuruluş amacına nasıl hizmet etmektedir?

*Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde 14.000 dekar arazide bulunan yaklaşık 165.000 adet zeytin ağacı olduğu belirtilmektedir. İşletmenin zeytinlikleri 2004 yılından bu zamana kadar Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce neden “uzun süreli kiralama yöntemiyle” serbest bir şekilde kiraya verilmektedir? Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde kaç dekar arazide kaç adet zeytin ağacı bulunmaktadır?

*Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri Döner Sermaye İşletmesi bünyesinde üretim yapabilecek fabrikaya sahipken, üretim yapmak yerine, tedarik edilen zeytin ve zeytinyağı ürünlerini İşletme Müdürlüğü bünyesindeki mağazalar ve internet aracılığıyla satmasındaki amaç nedir?

*İşletme Müdürlüğü, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Küçükkuyu, Altınoluk, Edremit ilçelerini içine alan ve Edremit Körfez Bölgesi olarak bilinen hat üzerindeki zeytinliklerinden kendi üretimini yapmak yerine zeytin ve zeytinyağı ürünlerini tedarik suretiyle satması “VAKIFLAR” marka değerine zarar verdiği, ticari açıdan kayıplara, ekonomik açıdan da Edremit Körfezi bölgesine verdiği zarar Kurum yetkililerince değerlendirilmemiş midir?

*Vakıflar Genel Müdürlüğü 2021 faaliyet raporuna göre 6.000.000TL, 2022 yılı faaliyet raporuna göre de 20.000.000 TL Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü’ne sermaye artırımı olarak borç verilmiştir. Sermaye artırımına; “yüksek enflasyon şartlarında erimiş olan sermayelerini güçlendirmek” için mi, yeni yatırımlar için mi yoksa işletmenin faaliyetlerinin fon ihtiyacının giderilmesi için mi ya da başka bir nedenle mi gidilmiştir?

*Ayvalık Vakıf Zeytinlik İşletmelerine mal varlıkları herhangi bir nedenle satılacak mıdır?

*Ayvalık Vakıf Zeytinlik İşletmeleri’nin zeytinlikleri başta olmak üzere menkul ve gayrimenkulleri ve bir çok makine ekipmanı dahil ekonomik değeri kaç TL’dir?

*Ayvalık Vakıf Zeytinlik İşletmeleri’nin zeytinlikleri 2004 yılından bu yana kim ya da kimlere kiraya verilmiştir?