BirGün’ün haberi Meclis gündeminde

Işıl ÇALIŞKAN

Gazetemiz BirGün’ün “Ceza değil ödül” başlığıyla duyurduğu haber meclis gündemine taşındı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığını zarara uğrattığı mahkeme kararı ile kesinleşen Ahmet Volkan Ersoy’un Devlet Opera ve Balesi (DOBGM) Genel Müdür Yardımcısı’nın neden görevine devam ettiğini Kültür Bakanlığı’na sordu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerine DOBGM Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy’un da katıldığını belirterek, “Buradan soruyorum çalıştığı iş yerini, kurumu, kuruluşu zarara uğrattığı mahkeme kararı ile kesinleşen biri o kurumda nasıl üst düzey yöneticilik yapmaya devam edebilir? Kurda kuzu emanet etmek değil midir bu?” dedi.

İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a, şu soruları yöneltti:

• Kültür ve Turizm Bakanlığını zarara uğrattığı mahkeme kararı ile sabit olan kişinin; Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı görevinde olmasının amacı nedir? Bu kişiyi görevden almayı düşünüyor musunuz?

• Kültür ve Turizm Bakanlığını zarara uğratan başka kaç kişi bakanlığınızda görev almaktadır? Bu kişilerin kaçı yönetici pozisyonundadır?

• Kültür ve Turizm Bakanlığını zarara uğrattığı mahkeme kararı ile sabit olan Genel Müdür Yardımcısına hangi birimler bağlıdır?

• Komisyon çalışmalarında Sayın Bakan 22 yıldır uygulanmayan Harika Çocuk yasasının aktif hale getirileceğini açıklamıştır. Bu önemli yasanın aktif hale gelişinde söz konusu genel müdür yardımcısı mı görevlendirilecektir?