BirGün’ün haberi Meclis gündeminde: Bakan Şimşek, yayımladığı Tasarruf Genelgesi’ne sahip çıkamadı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yayımladığı “tasarruf genelgesine” sahip çıkamadı. Şimşek, AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 3,2 milyon TL’lik “Balkan ülkeleri gezisi” için sorumluluğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na attı.

Haber Merkezi



BirGün'ün, 23 Ağustos tarihinde “Gezip tozup faturayı belediyeye ödetiyorlar” başlığıyla haberleştirdiği AKP’li Balıkesir Belediyesi’nin 3,2 milyon TL’lik Balkan ülkeleri gezisi Meclis gündemine taşındı.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, 17 Temmuz 2023 tarihli “Tasarruf Genelgesi”nden sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 4 Ağustos 2023 tarihinde 3 milyon 281 bin 350 TL’ye ihale ettiği “Balkan ülkeleri gezisi” ile ilgili soru önergesini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yanıtladı.

30 satır ve 4 sorudan oluşan CHP’li Sarı’nın önergesine Bakan Şimşek, “Sayın Serkan Sarı, öncelikle şahsıma yönelik olarak Bakanlığımıza sunduğunuz yazılı önergeniz için teşekkür ederim. Soru önergesinde bahsi geçen hususlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uhdesinde bulunmaktadır” diyerek yanıtladı.

CHP’li Serkan Sarı, tasarruf genelgesinin yayımlanma tarihi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ihaleye çıkma ve gezinin gerçekleştiği tarihlere dikkat çekerek, Balkan Gezisinin iptal edilmesi gerektiğini söyledi. “Söz konusu AKP’li belediye olunca Bakan kendi genelgesine sahip çıkamadı” diyen CHP’li Serkan Sarı şöyle devam etti:

“Vatandaşlarımız yoksullukla ve ekonomik soykırımla boğuşurken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yöneticileri milletin parasıyla üstelik tüm kurum ve kuruluşların tasarruf etmesi gereken bir dönemde yurt dışı gezilerini sürdürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi parasal kaynaklarından daha önce Başkan Yücel Yılmaz ile iktidar milletvekilleri ve yöneticilerin katıldığı İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Hırvatistan, Fransa, İtalya, ABD ve Japonya gezileri düzenlemişti. Ortada bir tasarruf genelgesi var. Bakan kendi yayımladığı tasarruf genelgesine sahip çıkamıyor. 3 milyon lirayı aşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Balkan Gezisi ihalesi neden iptal edilmedi? Turistik amaçlı yurtdışı gezisi bu kadar elzem miydi? Üstelik Balıkesirli hemşehrilerimizin parasıyla gezip tozmak da neyin nesi?”

AKP’Lİ BELEDİYELER TASARRUFTAN KAYIRILAMAZ

CHP’li Serkan Sarı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kendi yayımladığı tasarruf genelgesine aykırı davranan AKP’li belediye ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınarak topu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na attığı belirterek, “Hazine ve Maliye Bakanı nezaket gösterip teşekkür etmiş de kendi uhdesindeki bir genelgesine neden sahip çıkamamıştır? Teşekkür ile, nezaket ile israfın üstünü kapatmak, söz konusu AKP’li belediye olunca mübah olmamalı! AKP’li belediyeler tasarruftan kayırılamaz!” değerlendirmesinde bulundu.