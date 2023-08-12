BirGün’ün haberi Meclis gündeminde: Rekor temsil harcaması bakanlara soruldu

Kamuda tasarruf genelgesine rağmen bazı kurumların, temsil ve tanıtım giderlerinde kısıntıya gitmediği, aksine başlangıç ödeneklerinin çok üstünde harcamalar yaptığı ortaya çıktı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün temsil ve tanıtım harcamasını bir yıl arayla yüzde 1039 artırdığına ve 6 ayda 6.4 milyon TL’lik rekor temsil ve tanıtım harcamasına imza attığına dikkat çeken CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, konuyu Meclis gündemine taşıdı. “Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı skandala sessiz kalıyor” diyen Akdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ticaret ve Sağlık Bakanlıklarının da temsil harcamalarına dikkat çekti.

BirGün/Ankara

CHP Ankara Milletvekili ve PM Üyesi Umut Akdoğan, bazı bakanlıklar ile genel müdürlüklerin giderek artış gösteren temsil ve tanıtım harcamalarını Meclis gündemine taşıdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi sunan Akdoğan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün rekor harcamasına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Hazine ve Maliye Bakanlığının kamu kurumlarına yönelik yayınladığı tasarruf genelgesinde özellikle temsil ve tanıtım giderlerinin kısılmasının istenmesine karşın birçok kamu kurumunun bu uyarılara dikkat etmediği görülmektedir.

BİR YILDA YAŞANAN ARTIŞ YÜZDE 1039

Bazı bakanlıklar ve genel müdürlüklerin temsil ve tanıtım giderlerindeki artış dikkat çekerken, bazı kamu kurumlarının bu kalemdeki harcamaları astronomik olarak değerlendirilecek şekilde artış göstermiştir. Bu kurumlardan en dikkat çekeni ise Devlet Su İşleri (DSİ) olmuştur. DSİ’nin 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi temsil ve tanıtım giderinin 6 milyon 44 bin TL’ye ulaştığı görülmüştür. Kurumun aynı kalemdeki harcaması 2022 yılının aynı dönemi için 565 bin 461 TL’dir. Yani bir yıl arayla yaşanan artış tam olarak yüzde 1039 oranındadır. Başka bir deyişle DSİ, temsil ve tanıtım harcamasını bir önceki yıla oranla 10 kattan fazla artırmıştır. Kurumun temsil ve tanıtım harcamasına ilişkin yıl sonu harcama beklentisi ise 12.7 milyon TL olarak güncellenmiştir.

TİCARET BAKANLIĞI 3 MİLYON TL HARCADI

Söz konusu harcamayı bakanlıkların temsil ve tanıtım harcamasıyla karşılaştırdığımızda, durumun olağan dışılığı daha da anlaşılmaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2023 yılının Ocak-Haziran dönemi için 305 bin TL’lik temsil ve tanıtım harcaması yapmıştır. Sağlık Bakanlığının ilk 6 aylık temsil ve tanıtım harcaması 1 milyon 4 bin TL, Ticaret Bakanlığının 3 milyon 134 bin TL, Sanayi Bakanlığının 738 bin TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da 1 milyon 331 bin TL’dir.

GENEL MÜDÜRLÜK HARCAMASI, BAKANLIKLARI 10’A KATLADI

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı bir kuruluş olan DSİ’nin temsil ve tanıtım harcaması, bakanlıkların bu kaleme ilişkin yapmış olduğu harcamaları 5’e, 10’a katlamıştır. DSİ’nin 6.4 milyon TL’lik temsil ve tanıtım harcamasına ilişkin bilgilerin geçtiğimiz hafta basında yer almasına karşın, kurumdan halen bu konuya ilişkin tek bir açıklama yapılmamıştır.”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yayınladığı tasarruf genelgesinde özellikle temsil ve tanıtım harcamalarına dikkat edilmesinin istendiğini hatırlatan Akdoğan, şu soruları yöneltti:

» DSİ’nin temsil ve tanıtım harcaması hangi gerekçeyle yüzde 1039 oranında artırılmıştır?

» DSİ, temsil ve tanıtım harcaması kalemi altında hangi firmalara hangi ihaleleri vermiştir, bu kapsamda en yüksek bedelli ihaleyi hangi firma, hangi hizmet için ne kadara almıştır?

» DSİ’nin temsil ve tanıtım harcama kalemi, yıl sonu beklentisi için 12.7 milyon TL olarak güncellenmiştir, bu doğrultuda hangi harcamalar planlanmaktadır?

» DSİ’nin temsil ve tanıtım harcamalarında bir usulsüzlük var mıdır?

» Bakanlık Teftiş Kurulu, bir usulsüzlük soruşturması başlatacak mıdır? Ya da başlatmış mıdır?