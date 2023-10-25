BirGün’ün haberi Mustafa Varank'ı rencide etmiş

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı AKP’li Mustafa Varank’ın BirGün Muhabiri İsmail Arı’ya açtığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını hazırladı. Mütalaada, "Varank’ın rencide olduğu ve Arı’nın cezalandırılması gerektiği" savunuldu.

AKP Bursa Milletvekili ve eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın BirGün muhabiri İsmail Arı’ya açtığı davanın üçüncü duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün (24 Ekim) görüldü. Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

Mütalaada, "Mağdurun şikâyeti de düşünüldüğünde rencide olduğunun anlaşıldığı hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan değerin, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı üzerindeki hakları olduğu, haber yapılan sözlerin ise basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği" ifade edildi.

Öte yandan haberde yer alan ifadelerin "Basın özgürlüğü sınırlarını aşarak hakaret amacıyla söylendiği, bu bağlamda hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluştuğu, mağdurun kamu görevlisi olması nedeniyle eylemin kamu görevlisine hakaret suçu kapsamına girdiği" öne sürülerek BirGün Muhabiri Arı’nın cezalandırılması talep edildi.

Dava 28 Kasım’a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

AKP’li Varank, 18 Kasım tarihinde BirGün’de yayımlanan "Deniz manzaralı araziyi Varank’ın ‘kuzeni’ kaptı!" başlıklı haber nedeniyle "kamu görevlisine hakaret suçunu" işlediğini iddia ederek BirGün muhabiri İsmail Arı’ya dava açmıştı.

Varank’ın dava açtığı haberde, Emlak Konut’un, Bodrum’daki deniz manzaralı devasa arazi için düzenlediği ihaleyi Bakan Mustafa Varank’ın kuzeni ile AKP’ye yakınlığıyla bilinen Cevahir şirketi aldığı ifade ediliyordu. Emlak Konut’un Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamaya dayandırılarak yapılan haberin ülke gündemi oturmasının ardından ihalenin iptal edildiği açıklanmıştı.

AKP’li Mustafa Varank, kuzeni Sedat Varank’ın aldığı 208 milyon TL’lik bir başka ihaleyi haberleştiren gazetemize açtığı tazminat davasını kaybetmişti. Mahkeme, Varank’ın siyasetçi olduğunu ve eleştiri sınırlarının geniş olması gerektiğini belirtmişti.