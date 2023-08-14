BirGün’ün iki gün önce yayımlanan haberine erişim engeli

“BirGün’ün 12 Ağustos tarihinde yayımlanan “Engellilerin ilaçlarını bile çalıp satmışlar” başlıklı haberi erişime engellendi.

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“BirGün’ün 12 Ağustos tarihinde yayımlanan “Engellilerin ilaçlarını bile çalıp satmışlar” başlıklı haberi erişime engellendi.

İfade Özgürlüğü Derneği’nden yapılan açıklamada, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Erzurum Özel Güzide Bakım Merkezi hakkında hazırladığı rapordaki yolsuzluklar ve cinsel istismar olaylarının aktarıldığı haberler, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Erzurum 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 14 Ağustos 2023 tarihli ve 2023/2967 sayılı kararıyla erişime engellendi” ifadeleri yer aldı.

Erişime engellenen haberde Erzurum’daki bir özel bakım merkezinde kalan engellilerin ilaçları ve iğnelerinin, merkezin çalışanları tarafından eczanelere satıldığı belirtiliyordu.