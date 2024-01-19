BirGün’ün “Rektör, havuzlu villaya çökmüş” haberi için erişim engeli kararı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Mustafa Berktaş’ın, kirasını üniversiteye ödettiği havuzlu villada yaşadığı ve villa sahibinin açtığı davada tahliyeye kararı verilmesine rağmen villasından ayrılmadığına yönelik BirGün'de yayınlanan haber hakkında erişim engeli kararı verildi.
HABER MERKEZİ
İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Mustafa Berktaş, BirGün’ün 14 Ocak tarihinde yayımlanan “Rektör, havuzlu villaya çökmüş!” başlıklı haberi için erişim engeli kararı aldırdı.
16 Ocak’ta Menemen Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuran Berktaş, “Kişilik hakkının ihlal edildiğini” öne sürdü. Mahkeme ise 18 Ocak’ta BirGün’ün haberinin erişime engellenmesine karar verdi.
Öte yandan erişim engeli kararı verilen haber mahkeme kararına dayanıyordu ve Rektör Berktaş’ın havuzlu bir villayı “rektör lojmanı” adı altında kullandığı anlatılıyordu.