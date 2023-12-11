Birleşik Krallık'tan İskoçya'ya 'Erdoğan ile görüşme' tehdidi

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'un, COP28 Zirvesi'nde Erdoğan ile ilgili Birleşik Krallık yetkililerine bildirimde bulunmadan görüşmesi nedeniyle Dışişleri Ofisi’nin İskoç bakanlara verdiği desteğin kesilebileceğini söyledi.

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf ile AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dubai'de düzenlenen COP28 Zirvesi'nde görüşmesi, Birleşik Krallık'ta krize yol açtı.

BBC'nin haberine göre, geçtiğimiz ay kabineye dönen Dışişleri Bakanı David Cameron, Yusuf'un Erdoğan ile yapacağı görüşmeyi Birleşik Krallık yetkililerine bildirmediğini belirterek Dışişleri Ofisi’nin (FCDO) İskoç bakanlara verdiği desteğin kesilebileceğini ifade etti.

Haberde, Yusuf'un Erdoğan ile bir Birleşik Krallık yetkilisi olmadan görüşmesinin protokol ihlali olduğu vurgulanırken Birleşik Krallık hükümetinden bir kaynak BBC'ye yaptığı açıklamada Cameron'ın selefi James Cleverly'den daha "sert" bir yaklaşım benimsemek istediğini söyledi.

BBC, Cameron'ın SNP'nin Dış İlişkiler Sekreteri Angus Robertson'a yazdığı mektubu da aktardı.

"BİLDİRİM YAPILMADI"

Mektupta David Cameron, İskoç hükümetinin Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi'ne (FCDO) Erdoğan'la yapılacak toplantı için "yeterli ön bildirimde" bulunacağına dair güvence verdiğini ancak bildirimin yapılmadığını söyledi.

"PROTOKOLLERE AYKIRI"

Mektupta, "Bu toplantıda bir FCDO yetkilisinin bulunmaması, devredilen hükümet bakanlarının yurtdışı ziyaretlerinde FCDO desteğine ilişkin rehberimizde yer alan protokollere aykırıdır" denildi.

CLEVERLY'DEN AYNI UYARI

Cameron'dan önceki Dışişleri Bakanı James Cleverly de Hamza Yusuf yaz aylarında İzlanda Başbakanı ile Birleşik Krallık yetkilileri olmadan görüştüğünde benzer bir uyarıda bulunmuştu.

"BİRLEŞİK KRALLIK'IN TEHDİDİ YANLIŞ"

İskoçya Başbakanlığı Sözcüsü ise bir İngiliz yetkilinin toplantıdan haberdar olduğunu ve toplantıya davet edildiğini söyledi. Sözcü, "Etkinliklerin doğası gereği zamanlamalar son dakikada değişebilir. FCDO temsilcisi Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşmek için uygun olan zamanda başka bir yerdeydi" dedi.

İngiltere'ye de mesaj verilen açıklamada, "Birleşik Krallık hükümetinin İskoç hükümetinin uluslararası angajmanını kısıtlamaya yönelik her türlü tehdidi yanlıştır ve İskoçya'nın çıkarlarına aykırıdır" denildi.