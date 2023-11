İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, Gazze'de mahsur kalan ailesinin hayatta olduğunu açıkladı

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf'un Filistinli eşi Nadia El-Nakla'nın Gazze'de mahsur kalan annesiyle babasının hayatta olduğu açıklandı. Ortak açıklama yayımlayan Yusuf-El-Nakla çifti, ailenin, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla dün Gazze'den Mısır'a geçtiklerini duyurdu.

Yusuf ve El-Nakla, 7 Ekim'den beri Gazze'de mahsur kalan ailenin yaşadıklarıyla ilgili bilgi verirken kişisel olarak rahatsalar da Gazze'de öldürülenler için ses çıkarmaya devam edeceklerini dile getirdiler.

Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Nadia'nın anne ve babasının bu sabah Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'den ayrılabildiklerini teyit etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.

FCDO kriz ekibi de dahil olmak üzere son birkaç hafta boyunca ailemize yardımcı olan herkese minnettarız.

Son dört hafta ailemiz için tam bir kâbus gibiydi. Dünyanın dört bir yanından ve İskoçya ve Birleşik Krallık'taki siyasi yelpazenin her kesiminden aldığımız teselli mesajları ve dualar için çok müteşekkiriz.

'GAZZE İÇİN SESİMİZİ YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Her ne kadar derin bir kişisel rahatlama hissetsek de Gazze halkının çektiği acılar karşısında yüreğimiz burkuluyor. Gazze'deki masum insanların öldürülmesini ve acı çekmesini durdurmak için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Tüm tarafların derhal ateşkesi kabul etmesi, yakıt da dahil olmak üzere önemli miktarda yardımın çok uzun süredir toplu cezalandırmaya maruz kalan halka ulaşabilmesi için bir insani yardım koridorunun açılması ve tüm rehinelerin serbest bırakılması yönündeki çağrılarımızı yineliyoruz.

Gazze ve İsrail'deki aileler tamamen masum erkek, kadın ve çocuklarını kaybetmenin acısını yaşıyor. Hepsi için dua ediyor ve uluslararası toplumun nihayet bölgede kalıcı bir barışa odaklanmasını diliyoruz: Filistinlilerin ve İsraillilerin haklarının ve yaşamlarının eşit olduğunu kabul eden bir barış."

We're hugely relieved that Nadia's parents have been able to leave Gaza. We thank everyone for their messages of comfort over the past few weeks.



Our thoughts are very much with those who can not leave and still suffering in Gaza. We will continue to raise our voices for peace. pic.twitter.com/uFU1vUfDBe