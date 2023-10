İskoçya Başbakanı Yusuf, Gazze'deki ailesine ulaşamıyor: "Daha kaç çocuk ölmeli?"

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, Filistinli eşi Nadia El-Nakla'nın Gazze’de üç haftadır mahsur olan ailesine ulaşamadığını belirtti, “Dünyanın 'Artık yeter' demesi için daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?” ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'de sivil altyapıları hedef alması ve kara operasyonunu genişleteceğini açıklamasıyla bölgedeki iletişim altyapıları tamamen devre dışı kaldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, eşi Nadia El-Nakla'nın anne ve babasının bombardıman altındaki Gazze'de kaldığını ve 7 Ekim'den beri haber alamadıklarını söyledi.

Yusuf, Twitter (X) hesabından şunları yazdı:

“Gazze yoğun bombardıman altında. Telekomünikasyon kesildi. Yaklaşık 3 haftadır bu savaş bölgesinde mahsur kalan ailemize ulaşamıyoruz. Sadece gece hayatta kalmaları için dua edebiliriz. Dünyanın artık yeter demesi için daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?”

Gaza is under intense bombing.



Telecommunications have been cut.



We can't get through to our family who have been trapped in this war zone for almost 3 weeks.



We can only pray they survive the night.



How many more children have to die before the world says enough?