Birleşik Metal'de Özkan Atar dönemi

Emek Servisi

Birleşik Metal-İş'in hafta sonu yapılan kongresinde Genel Başkanlığa Özkan Atar seçildi. Kongrede devam eden MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde metal işçilerinin talepleri dile getirilerek sermaye sınıfının saldırılarına karşı mücadele çağrısı yapıldı.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın 21. Genel Kurulu, Kartal’daki Titanik Otel’de yapıldı. Genel kurula DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’un yanı sıra konfederasyonun yönetim kurulu üyeleri ve sendika başkanlarıyla eski DİSK başkanları Rıdvan Budak, Süleyman Çelebi ve yine eski DİSK Genel Sekreteri Musa Çam katıldı. Kongreye çok sayıda yabancı sendikacı katıldı.

Yeni dönemde aday olmayan Genel Başkan Adnan Serdaroğlu, kongrede yaptığı konuşmada, metal işçilerinin tarihsel mücadelesini anlatarak, "Örgütlülüğüne sahip çıkmayan ekmeğine de sahip çıkamaz. Onun için örgütlülüğümüze kesinlikle sahip çıkacağız. MESS sözleşmesiyle ilgili olarak işçilerin kabul etmediği bir sözleşmeyi asla imzalamayacağız. Bu ülkenin kaderi, işçi sınıfının sahneye çıkmasına bağlıdır” diye konuştu.

Genel Kurulda söz alan delegeler; sermaye sınıfının saldırılarına karşı birlikte mücadele çağrısı yaparak, devam eden MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde metal işçilerinin talepleri öne çıkarıldı, mücadele kararlılığı vurgulandı. İzmir’den delege Kamil Efecan, “İşçiler fabrikalarda, ailelerinde geçim gücü dibe vurdu. Gelir vergisi dilimleri çocuklarımızın geleceğini çalıyor. Kıdem tazminatı, işçinin çocuklarının geleceği, yıllar geçtikçe eriyor. MESS arabulucu sürecine girdi, biz patronlara bir ders vermek istiyoruz. Metal işçileri olarak biz her şeye hazırız. Grev, işgal, direniş diyoruz” dedi.

Genel Kurulun ikinci gününde tek listeyle gidilen seçimlerde Genel Başkanlığa Özkan Atar, Genel Sekreterliğe Ali Çeltek, Mali Sekreterliğe Ali Gündüz, Örgütlenme Sekreterliğine Fehmi Elmacı ve Eğitim Sekreterliğine Özcan Atmaca seçildi.