Mücadeleyi büyüteceğiz

Birleşik Metal-İş, bugün ve yarın Genel Kurulu’nu gerçekleştirecek. Genel Başkan Serdaroğlu, “İşçi sınıfı olarak mücadeleyi daha da büyüteceğiz” dedi.

Aycan KARADAĞ

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, bugün ve yarın 21’inci Genel Kurulu’nu yapacak. İstanbul Kartal Titanik Otel’de gerçekleşecek Genel Kurul öncesi Genel Başkan Adnan Serdaroğlu ile konuştuk.

İşçi sınıfı için hareketli bir dönemde Genel Kurul yaptıklarını dile getiren Serdaroğlu, “Aralık ayı asgari ücretin belirlenme süreci. Özellikle DİSK'in uzun zamandır yürütmüş olduğu vergide adalet gelirde adalet mücadelesinin yeni boyutlarıyla bütün Türkiye'de yaygın bir şekilde eylemlerin yapılacağı bir süreç. Aynı zamanda yine Türkiye açısından son derece önemli olan bütün iş kollarını etkileyecek olan Metal Sanayii İşverenleri Sendikası(MESS) ile sözleşme süreci var. İşçiler olarak fabrikalarda görüşmeler ve eylemlerimiz devam ediyor” diye konuştu.

Yeni yönetimle birlikte mücadele bayrağının daha da yükseleceğinin altını çizen Serdaroğlu, “işçilerin hem sendikalaşma oranlarının yükseltilmesi, metal iş kolunda belirleyici bir sendika olmanın daha da güçlü bir şekilde hayata geçirilmesini hedefliyoruz. Kurulda, yeni dört yıl ortaya çıkartılacak. Türkiye'de işçilerin yaşadığı sorunlar ortak. Güçlü bir sendika olmak için mücadele edeceğiz. Daha katılımcı bir sendika olacağız. Karar aşamasında sendikanın bütün üyeleriyle birlikte ortak kararlar alabilmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.