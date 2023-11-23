Masa dağıldı, grev gelebilir

Metal sektöründe, patron sendikası MESS ile işçi sendikaları arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden uyuşmazlık çıktı. Arabulucuya taşınan sözleşmede anlaşma sağlanmazsa metal işçileri greve gidebilir.

Dilan ESEN

Patron sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile işçi sendikaları Birleşik Metal-İş, Türk Metal ve Özçelik-İş’in arasında 60 gündür sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uyuşmazlık çıktı. Dün beşinci kez yapılan görüşme süreci uyuşmazlık tutanağının imzalanmasıyla birlikte arabulucuya taşındı.

MESS, sözleşmenin üç yıllık olmasını talep etti. İlk 6 ay için yüzde 35, diğer 6 aylık periyotlar için TÜFE oranında artış öneren MESS, sosyal haklarda ise 1’inci yıl için yüzde 65, 2 ve 3’üncü yıllar için de TÜFE oranı kadar artış teklif etti. MESS ayrıca, bazı esnek çalışma düzenlemelerinin sözleşmeye dahil edilmesini ve tamamlayıcı sağlık sigortasını düzenleyen maddenin sözleşmeden çıkarılmasını da istedi. İşçi sendikaları teklifi reddetti. Anlaşma sağlanamayan maddeler arasında ücret artışına ilişkin maddeler ve sosyal haklara bağlı olan parasal maddeler başta geldi.

HAKLARI GERİYE GÖTÜRMEK İSTİYORLAR

Birleşik Metal-İş Genel Sekreteri Özkan Atar, 45 ana madde, 5 geçici madde, 7 ek madde olmak üzere toplam 59 madde ve bazı yönetmelikler için Uyuşmazlık Tutanağı tutulduğunu belirtti. Hiçbir taleplerinin kabul etmediğine dikkat çeken Atar, MESS tarafından verilen karşı tekliflerle mevcut hakların da geriye götürülmek istendiğini aktardı. 6 aylık resmi enflasyon oranının yüzde 30,05 olduğunu hatırlatan Atar, MESS’in teklifinin gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan resmi enflasyonun sadece 5 puan üzerinde olduğuna değindi. “MESS, sosyal haklarla ilgili herhangi bir ilave teklifimizi kabul etmeyeceğini belirtti” diyen Atar, patron sendikasının tekliflerinin kabul edilmesinin mümkün olmadığını aktardı.

MESS’in metal işçileriyle alay ettiğini söyleyen Atar, şunları dile getirdi: “MESS, bu teklifiyle metal işçilerine açlık ve sefaleti reva görüyor. İnsanca yaşayacak bir ücret ve çalışma koşulları hakkımızdır ve bunun için mücadele etmekten geri durmayacağız. Resmi enflasyonu referans alarak teklif edilen ücret artışlarının kabul edilmesi söz konusu olamaz. İşçiler sürekli yoksullaşmakta ve reel ücret kaybı giderek artmaktadır. Başta ücret zammı olmak üzere, teklif ettiğimiz tüm maddeler işçilerin en doğal haklarıdır. Sendikamızın yetkili kurulları en kısa süre içerisinde toplanarak gelişmeleri değerlendirecek ve toplu sözleşme sürecine yönelik mücadele kararları alacaktır.”

TÜRK METAL MASADAN KALKTI

Türk Metal Sendikası ise görüşmelerde 54 maddede ve sözleşmenin eki niteliğindeki 1 yönetmelik üzerinde anlaşma sağladı. 83 madde ve sözleşmenin eki niteliğindeki 2 yönetmelikte ise anlaşma sağlanamadı. Türk Metal’e yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Türk Metal Sendikası, sergilenen uzlaşmaz tutum nedeniyle sözleşme masasını terk etmiş, uyuşmazlık tutanağını tutarak arabulucu sürecini başlatmıştır. Ülkemizin bir ekonomik krizden geçtiğinin, artan enflasyon nedeniyle hayatın her geçen gün pahalandığının, başta ücretliler olmak üzere halkımızın geçim sıkıntısı yaşadığının bilincinde olan sendikamız, böyle bir dönemde metal işçilerine reva görülen bu teklifi ve çalışma barışını ortadan kaldırmayı amaçlayan bu yaklaşımı kabul etmemektedir. Türk Metal, yasaların öngördüğü hükümler gereğince, ‘arabuluculuk’ sürecinin tamamlanmasını bekleyecek, bu sürecin sonunda MESS'in uzlaşmaz tutum ve yaklaşımının devam etmesi halinde ise demokratik ve meşru eylemleri ortaya koymaktan çekinmeyecektir.”