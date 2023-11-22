Metal işçisi son kez masada

Patron sendikası MESS ile işçi sendikaları arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmesi toplantısının sonuncusu bugün gerçekleştirilecek. Birleşik Metal- İş’ten Atar, görüşmelerde uyuşmazlık çıkmasını beklediklerini söyledi.

Dilan ESEN

Patron sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile işçi sendikaları Birleşik Metal-İş, Türk Metal ve Özçelik-İş’in arasında 60 gündür sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sona gelindi. Bugün yapılacak 5’inci toplantıyla görüşme süreci sona erecek. Görüşmelerde uyuşmazlık çıktığı takdirde süreç arabulucuya taşınacak. Bugüne kadar yapılan 4 toplantıda Birleşik Metal-İş Sendikası’nın değişiklik önerdiği hiçbir madde kabul edilmezken diğer yandan sendikanın değişiklik önermediği bazı maddeler kabul edilmedi. Aksine MESS tarafından karşı teklifler verilerek emekçilerin mevcut hakları da geriye götürülmek istendi.

Birleşik Metal İş Genel Sekreteri Özkan Atar, bugünkü toplantıda Uyuşmazlık Tutanağı’nın tutulmasını beklediklerini ifade etti. Sürecin bundan sonra arabulucu ile devam edeceğini aktara Atar, “Toplantıda MESS’den ücret ve sosyal haklara yönelik teklifini vermesini bekliyoruz. Ancak, son yıllarda yapılan görüşmelere baktığımızda işveren tarafından bugün verilecek tekliflerin biçimsel teklifler olacağını söyleyebilirim. MESS, genellikle asgari ücret zammını görmek istiyor ve bunun ardından bir anlamda gerçek tekliflerini veriyor. Bu nedenle bugünkü toplantıdan bir sonuç çıkmasını beklemiyoruz. Ancak umarım yanılırım ve MESS taleplerimizi karşılayacak bir teklifle masaya gelir. Ben masada birçok defa, bu sürecin uzatılmaması gerektiğini, bizim en kısa sürede bitirme niyetinde olduğumuzu ısrarla belirttim. Ancak maalesef bunun da gereği yapılmadı” dedi.

Toplantı sonrası uyuşmazlık tutanağı tutulursa Birleşik Metal’in toplu sözleşme sürecine yönelik mücadele kararı alacağına dikkat çeken Atar, sendika üyelerinin halihazırda yaptığı eylemleri sürdüreceğini vurguladı.

SERMAYE KÂRINI KATLIYOR

Metal işçilerinin çalışma koşullarının ağırlaştığına ve yaşamlarının da alabildiğine zorlaştığına dikkat çeken Atar, şöyle konuştu: “Reel ücretleri sürekli gerilemekte, işçiler hemen her gün yapılan zamlar karşısında gündelik temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi. İnsanca yaşayacak bir ücret zorunlu ve yaşamsal bir mesele haline geldi. İşçiler bugün en temel taleplerini karşılayacak durumda değil. Şiddetli bir yoksullaşma yaşanıyor. Ön zam talebinin karşılanmaması ve dayatma yapılması üzerine de üretimden gelen gücümüzün kullanımı ve fazla mesaiye kalmama gibi eylemlere başlanmak zorunda kalındı. Biz yoksullaşırken işverenler kârına kâr katıyor. Taleplerimizi fazlasıyla karşılayacak kârlılığın yaşandığı bir dönemdeyiz. Şimdi sıra metal patronlarında. İşçilerin emeklerinin karşılığının ödenmesinin, taleplerinin karşılığının verilmesinin zamanı geldi.”