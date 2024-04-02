Birleşik mücadele çağrısı

Sol, sosyalist partiler 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası değerlendirmelerde bulundu. Partiler, ortaya çıkan sonuçlarla tek adam rejiminin geriletildiğine dikkat çekerek, tek adam karşısında aynı kararlılıkla durma ve birleşik mücadele çağrısında bulundular.

Haber Merkezi

Sosyalistler seçimden çıkan sonucun AKP’nin yenilgisi olduğunu vurguladı.

SOL Parti, 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirdiği açıklamasında en net sonucun tek adam rejiminin ezici yenilgisi olduğunu kaydetti. Yapılan açıklamada, "Kazanan 21 yıldır bıkmadan, usanmadan, boyun eğmeden siyasal İslamcı faşizme direnen halkın birleşik iradesidir" vurgusu yapıldı.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, ortaya çıkan sonuçlarla erken seçimin gündeme gelebileceğini vurguladı.

EMEP ise 31 Mart yerel seçiminin ardından yaptığı açıklamada "İşçi ve emekçiler, tek adamın, onun etrafındaki gerici güçlerin, cumhur ittifakının yönetme düzenini bozmuştur" dedi.

TKH da "Ortaya çıkan seçim sonuçları, ekonomik krizin bedelini emekçilere ödetmeye çalışan AKP gericiliğine karşı halkın boyun eğmediğinin ve emekçilerin bu bedeli ödemeyeceğinin uyarısı olarak görülmelidir" ifadelerini kullandı.

EN NET SONUÇ TEK ADAMIN EZİCİ YENİLGİSİ

SOL Parti, 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirdiği açıklamasında en net sonucun tek adam rejiminin ezici yenilgisi olduğunu kaydetti.

Yapılan açıklamada, "Kazanan 21 yıldır bıkmadan, usanmadan, boyun eğmeden siyasal İslamcı faşizme direnen halkın birleşik iradesidir" vurgusu yapıldı.

"Her türlü hile ve zorbalıkla; tarikatı, mafyası, çetesiyle en gerici güçlerin destekleriyle ayakta kalabilen çürümüş tek adam rejimi için yolun sonu görünmüştür" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"AKP ile birlikte onu ayakta tutmak için saf tutan MHP ve onların safına geçen İYİP de iktidarın tükenmişliğinin parçası olmaktan kurtulamamıştır. Şırnak ve Ağrı başta olmak üzere pek çok yerde taşıma oylara, kirli manipülasyon ve hilelere rağmen boyun eğmeyen halk kayyumlarla gasp edilen iradesine sahip çıkarak, kazanmıştır.

Şimdi, ölüme terk ettikleri emeklileri, gelecek umudu bırakmadıkları gençleri kadınları, yoksulluğa ve sefalete mahkum edilen işçileri köylüleri olarak birleşerek bu zalim tek adam rejimine son vermek için mücadeleyi büyütme zamanıdır. SOL Parti bu seçimlerde de AKP ve MHP blokunun güç kazanmaması için mücadele ederken; aynı zamanda kimi yerel noktalarda devrimci bir yerel yönetim anlayışını güçlendirmek için çalıştı.

Bu çabalarımız sonucunda Dersim’in Hozat ilçesi ve Aksaray’ın Saratlı beldesinde halkımız bu devrimci anlayışa sahip çıkarak SOL Parti’yi iktidara taşıdı. Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde de iddialı bir çalışma yürütmemize karşın çabalarımız kazanmaya yetmedi. SOL Parti Hozat’ta ve Saratlı’da halkın kendi kendini yönettiği kamucu, ekolojik ve demokratik bir devrimci yerel yönetim deneyimlerini yaratarak muhalefete yeni bir sosyalist ufuk kazandırmak için var gücüyle çalışacaktır. Kaybetmiş olsak da Kemalpaşa’da, Defne’de ve her yerde halk örgütlülüklerini güçlendirilmesine; halkın sorunlarını halkın dayanışması ve örgütlü gücüyle çözecek devrimci mücadeleyi geliştirmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Tüm halkımızı şimdi bu ceberrut rejimden kurtulmak için birleşerek mücadele etmeye; sosyalizmin yıldızının parladığı her deneyimi sahiplenmeye ve bu yolda birlikte yürümeye çağırıyoruz."

TİP SONUÇLARI DEĞERLENDİRECEK

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, açıklamasında DEM Parti ile CHP’yi zaferlerinden dolayı kutlarken; başarısızlıkları için kapsamlı değerlendirmeyi Parti Meclisi toplantısından yapılacağını duyurdu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, seçimlere ilişkin kısa değerlendirmesini X hesabından yaptı. DEM Parti ile CHP’yi başarılarından dolayı kutlayan Baş, partisinin kazandığı Hatay’ın Samandağ ilçesi ile Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde destekledikleri bağımsız adayın kazanmasından mutluluk duyduğunu belirtti. Başarısızlıklarını değerlendireceklerini belirten Baş, kapsamlı değerlendirmenin yapılacak Parti Meclisi toplantısından sonra yapılacağını belirtti.

Erkan Baş’ın açıklaması şöyle:

“TİP başarılarını olduğu kadar başarısızlıklarını da, kazanımlarını olduğu kadar kayıplarını da, amaçlarını olduğu kadar sorunlarını da üstlenmekten ve halkla açıkça paylaşmaktan hiç imtina etmemiştir. Mücadele sürüyor, mücadele büyüyor. Biz de hep olduğu gibi bundan sonra da bu mücadelenin tam kalbinde, halkımızın yanı başında olmaya devam ediyoruz. Biliyoruz ve inanıyoruz: Mutlaka kazanacağız!”

HALK TEK ADAM DÜZENİNE DUR DEDİ!

Emek Partisi (EMEP) 31 Mart yerel seçiminin ardından yaptığı açıklamada "İşçi ve emekçiler, tek adamın, onun etrafındaki gerici güçlerin, cumhur ittifakının yönetme düzenini bozmuştur" dedi

EMEP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Yerel seçimlerde saray rejimi, tek adam ve etrafındaki gerici güçler halktan iz bırakacak bir tokat yemiştir. İşçilere ve emekçilere güvenmeyen siyasi anlayışların, burnundan kıl aldırmayanların dersler çıkaracağı, halktan öğreneceği bir seçim sonucu ortaya çıkmıştır. Fabrikalarda, işyerlerinde, emekçi semtlerinde iktidarın tüm baskıcı ve otoriter tutumuna itiraz ederek sandıktan güçlü bir değişim rüzgârı estirilmiştir. Halkımız, iktidar ve yanındaki güçlerin ekonomik, sosyal, siyasal ve halk düşmanı, savaşı politikalarına güçlü bir itiraz gerçekleştirmiştir. Bu itirazın içinde tüm emek ve demokrasi güçlerinin payı vardır. Şimdi bu politikalara karşı ortaya çıkan itirazı büyütmek, ete kemiğe büründürmek, demokratik kazanımlara çevirmek, için tüm emek ve demokrasi güçlerine görev düşmektedir.

HALK BOYUN EĞMEDİ

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) de yaptığı açıklamada, "Ortaya çıkan seçim sonuçları, ekonomik krizin bedelini emekçilere ödetmeye çalışan AKP gericiliğine karşı halkın boyun eğmediğinin ve emekçilerin bu bedeli ödemeyeceğinin uyarısı olarak görülmelidir. Bununla birlikte bu seçim sonuçları, 20 yıllık AKP diktatörlüğüne ve gericiliğine karşı ülkenin ilerici birikiminin teslim alınamadığını göstermiştir" ifadeleri kullanıldı.

"Ancak emekçilerimizin ve ülkemizin ilerici toplumsal güçlerinin koyduğu bu tavır düzen siyasetinin ve düzen muhalefetinin hesaplarına kurban edilmemelidir" denilen açıklamada şunlar söylendi: "Seçimlerde ortaya çıkan sonuç, ülkemizin 20 yıllık makûs talihini değiştirecek yeni bir mücadele dönemine evrilmelidir. Partimiz Türkiye Komünist Hareketi, seçimlerde sosyalizmi ve işçi sınıfının çıkarlarını temsil etmek üzere devrimci bir siyasal hattı örmeye çalışmıştır. Bize verilen her oyun örgütlü bir siyasal güce dönüşmesi için önümüzde büyük bir görev ve sorumluluk olduğunu biliyoruz. Oyunu sosyalizme ve orak çekice veren bütün yurttaşlarımıza ve seçim çalışmalarını bütün zorluklara rağmen sırtlayan yoldaşlarımıza teşekkür ederiz. Ülkemizin aydınlık yarınları için kollar asıl şimdi sıvanmalı, gericiliğe, emperyalizme ve patronlara karşı mücadele hattı güçlendirilmelidir."

ERKEN SEÇİM GÜNDEME GELEBİLİR

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komite, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından bir açıklama yayınladı. TKP’nin siyasal ve örgütsel hedeflerinin de değerlendirildiği açıklamada “AKP’nin oylarındaki gerilemenin olumlu etkisini yok edecek bir başka tablo ile karşı karşıyayız. Bütün bunlara bakıp ‘saray rejimi geriletildi’ diye sevinmek saflık olur” denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TKP 2023 seçimlerinde, siyasi etkisinin çok altında kalan oyunu yerel seçimlerde iki katına çıkararak, belediye meclisi seçimlerinde 127 bin oy almıştır. Hatay’ın Defne ilçesinde hiçbir ittifaka girmeksizin kenti ayağa kaldırma iddiasıyla seçime girmiş, yüzde 39’un üzerinde oy almakla birlikte belediye başkanlığını küçük bir farkla yitirmiştir.

Kamuoyunun büyük ilgi gösterdiği Kadıköy seçimlerinde ise partimiz beklenenin oldukça altında bir sonuç elde etmiştir. Seçim dönemi boyunca büyük bir özveri ile yürütülen yaygın çalışmada tanık olunan büyük ilginin sandığa yansımaması Türkiye genelinde ortaya çıkan tabloyla ilişkili olsa da temelde bizim bıraktığımız siyasi boşluklardan kaynaklanmaktadır. Bunları dostlarımızla birlikte ayrıntısıyla değerlendireceğiz.

Seçim sonuçları TKP açısından siyasal ve örgütsel bir değerlendirme için asla tek, hatta belirleyici kriter olamaz. TKP kendi ilkeleri, programı ve hedefleri doğrultusunda yoluna devam ederken, “seçim” diye ayrı bir başlık açmamakta, seçimleri kendi mücadelesinin bir unsuru haline getirmektedir. Bu anlamda Türkiye’de emperyalizme, çokuluslu tekellere, büyük sermayeye, tarikatlara karşı mücadelemizden milim sapmayacağız. Ancak partinin siyasal etkisinin oya yansımamasının nedenlerini kendi içimizde cesaretle tartışıp değerlendirmeyi asla ertelemiyoruz. Bu anlamda 2023 seçimlerinden hemen sonra belirttiğimiz gibi TKP’nin yaygınlaşma ve yerelleşme hamlesini aynı zamanda bir derinleşme sürecine dönüştürmesi mutlak zorunluluktur. Zaten bir işçi sınıfı partisinin devrimci misyonunu başka türlü hayata geçirmesi olanaksızdır. Bu anlamda dostlarımız gerekli müdahalelerin yapılacağından emin olmalıdır. TKP görev başındadır. Bu ülkeyi emperyalistlere, sömürücülere ve tarikatlara bırakmayacağız."

"Artık Türkiye’de 4-5 yıl seçim yok denemez" diyen TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan da şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu oylarla AKP’nin önümüzdeki dönemi rahat geçirmesi çok zor. Yakında seçim yok demek artık zorlaştı. Bu seçim sonucu Türkiye’de bir erken seçim gündemini yaratacaktır. Bu tablo büyük ölçüde Ekrem İmamoğlu’nun CHP’nin başarısıdır. Erdoğan sonrası Türkiye’de sivrilmiş bir lider olarak İmamoğlu öne çıkmıştır. AKP’nin gerilemesi toplumun bir psikolojik eşiği aşması anlamına geliyor. Ama ortada yeni bir sermaye, yeni bir emperyalizm projesinin topluma yerleştirilmekte olduğunu söyleyebiliriz.”

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SOSYALİSTLER NE YAPTI?

SOL Parti Dersim’in Hozat ilçesinde ve Aksaray’ın Saratlı beldesinde ipi önde göğüsleyerek önemli bir başarıya imza attı. Dersim’in Hozat ilçesinde SOL Parti'nin adayı Aydın Kaya yüzde 23.51 ile

seçimi kazandı. SOL Parti ayrıca Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Saratlı beldesinde de seçimini kazandı.

SAMANDAĞ'DA TİP

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Samandağ'da zafer elde etti. TİP'in adayı Emrah Karaçay, yüzde 47.06 ile ilk sırada yer aldı.

BAŞ 3'ÜNCÜ SIRADA

TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın belediye başkan adayı olduğu Gebze'de seçimi AKP kazandı. Erkan Baş yüzde 19.92 oy oranına ulaştı ve üçüncü sırada yer aldı.

DEFNE'DE CHP KAZANDI

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Hatay'ın Defne ilçesinde seçimi ikinci sırada tamamladı.

CHP'nin adayı İbrahim Özgün yüzde 45.83 ile seçimi kazanırken, TKP'nin adayı Hizam Hazırcı yüzde 39.62'ye ulaştı.

MAÇOĞLU, 3'ÜNCÜ SIRADA

TKP'nin Kadıköy adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, Kadıköy'de yüzde 10.01 oy oranına ulaştı ve üçüncü sırada yer aldı. Kadıköy seçimini Mesut Kösedağı yüzde 68.71 ile ilk sırada yer aldı.

TİP'in adayı Doğan Ergün ise seçimi yüzde 1,3'lük oy oranıyla tamamladı.