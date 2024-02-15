Birlikte olduğu kadına şiddet uygulayan Cemre Demirel'den skandal savunma!

Birlikte olduğu kadını şiddete maruz bırakan Cemre Demirel, "Kıyak kafa, bir tane vurmuşum! Hatırlamıyorum ama kabul ediyorum beyanının doğru olduğunu. Bir tane vurmuşum, bu dövmek mi oldu!" savunmasını yaptı.

YouTube hesabından yayınladığı videolar ile tanınan ve birlikte olduğu kadını şiddete maruz bırakan Cemre Demirel, skandal bir savunma yaptı.

Demirel, "Bir de şu var; 'Sevgilisini dövdü.' Adımız çıktı artı, üstümüze yapışacak. Dövmek daha kapsamlı bir eylem değil mi?" dedi.

"Dalarsın, boğazlarsın, bir şey yaparsın" diyen Demirel, şunları söyledi: "Yere yatırırsın, tekmelersin, dövmek deyince bunlar akla gelir. Ama kıyak kafa, bir tane vurmuşum! Hatırlamıyorum ama kabul ediyorum beyanının doğru olduğunu. Bir tane vurmuşum, bu dövmek mi oldu!"

NE OLMUŞTU?

Demirel'in yaşanan olaydan önce birlikte olduğu Nilsu isimli kadın, "requiemforgods" kullanıcı adlı sosyal medya hesabından Demirel tarafından şiddete maruz bırakıldığını açıklamıştı.

Kadın, Cemre Demirel'in şiddet uyguladığını itiraf ettiği mesajlaşmalarını da yayınlamıştı.

Uyguladığı şiddet ifşalanan Cem Demirel'in, mesajlarda kendisini, "kendimde değildim" diyerek savunduğu ve şiddeti ifşalayan kadını suçladığı görülmüştü.