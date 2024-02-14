YouTuber Cemre Demirel birlikte olduğu kadına şiddet uyguladı

YouTube hesabından yayınladığı videolar ile tanınan Cemre Demirel, birlikte olduğu kadına şiddet uyguladı. Demirel, şiddeti "kendimde değildim" diyerek savundu, şiddeti ifşa eden kadını suçladı.

Kadın 14.02.2024 13:42 Giriş: 14.02.2024 13:42

Güncelleme: 14.02.2024 13:59 Kaynak: Haber Merkezi

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Sosyal medyada yayınladığı videolarda, kadın düşmanı, fobik ve ırkçı söylemleriyle tepki çeken YouTuber Cemre Demirel, birlikte olduğu kadına fiziksel şiddet uyguladı. Demirel'in yaşanan olaydan önce birlikte olduğu Nilsu isimli kadın, "requiemforgods" kullanıcı adlı sosyal medya hesabından Demirel tarafından şiddete maruz bırakıldığını açıkladı. Kadın, Cemre Demirel'in şiddet uyguladığını itiraf ettiği mesjajlaşmalarını da yayınladı. Uyguladığı şiddet ifşalanan Cem Demirel'in, mesajlarda kendisini, "kendimde değildim" diyerek savunduğu ve şiddeti ifşalayan kadını suçladığı görüldü. Nilsu isimli kadın, konuyla ilgili açıklamasında, "Cemre Demirel gibi tehlikeli bir insanın başkasına bunu yaşatmasını istemediğim için açıklama kararı aldım" ifadesini kullandı. 64 yaşındaki kadına uyuşturucu verip, cinsel saldırıda bulunmuşlardı: Yeniden yargılanıyorlar