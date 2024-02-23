Birol Güven kimdir? Yeni Sinema Genel Müdürü Birol Güven nereli?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak ataması gerçekleşen Birol Güven yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Birol Güven kimdir? Yeni Sinema Genel Müdürü Birol Güven nereli? İşte detaylar...

Birol Güven kimdir?

Birol Güven, 1 Mayıs 1964 tarihinde Kocaeli, Darıca’da dünyaya geldi. İki abisi, bir kız kardeşi vardır. Annesi Aynur Hanım ve babası Erdoğan Bey Girit’ten gelip Darıca’ya yerleşmiştir. Babası Darıca’da Aygaz tüp bayiliği yapmış. Küçüklüğünden itibaren babasının yanında çalışmış.

Darıca Ortaokulundan sonra Gebze Lisesini tamamladı. 1983 yılında başladığı AnkaraHacettepe Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği'nde okuyarak 1988 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra kısa bir zaman İngilizce öğretmenliği, animatörlük denemesi ve bir süre de turizm rehberliği ile meşgul oldu. İstanbul Sultanahmet'te İngilizce turist rehberliği yaptığı sırada İş görüşmesi için gittiği Manajans’ta Yavuz Turgul ile tanışmış ve onun sayesinde senarist Gani Müjde ile tanışmış sonra da onun yanında “Tükenmez Kalem” ekibinde senaryo yazarlığına başlamıştır.

Gani Müjde, tanışmalarının ardından Birol Güven ile beraber 1996 yılında bir şirket kurdu. Şirkette ikilinin ortaklığı 2002 yılına kadar sürer. Daha sonra Güven, eşi Burcu Güven’le beraber isim değişikliğine giderek MinT’i (Made in Turkey) kurar.

Birol Güven, eşi Burcu Güven ile birlikte 1996 yılında "Mint Produksiyon" yapım şirketini kurdu. Mint’in açılımı : "Made in Turkey" (Türkiye'de Üretilmiştir)

Cem Özer’in televizyonda yayınlanan “Laf Lafı Açıyor” programına iki sene metin yazarlığı yaptı. 1999 yılında ilk dizisi “Ayrılsak da Beraberiz” i TRT için yaptı. Ardından 2002 yılında “Çocuklar Duymasın” dizisini yaptı. Beklenenin çok çok üzerinde bir ilgiyle karşılandı. Ardından, yine bir aile dizisi olan En Son Babalar Duyar’la televizyon izleyicisinin karşısına çıktı.

Birol Güven, Burcu Güven ile evlidir. Can (d.1997) ve Öykü (d.2003) adında iki çocukları vardır.

2014 yılında Müfit Can Saçıntı’nın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı “Mandıra Filozofu” adlı filmde başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Begüm Öner, Kemal Kuruçay, Eser Eyüboğlu, ve Ayda Aksel paylaştı.

2015 yılının Ekim ayında başlayan ve Yapımcılığını Birol Güven’in yönetmenliğini ise Korhan Bozkurt’un üstlendiği "Mayıs Kraliçesi" adlı dizide başrolde oynayan Yağmur Tanrısevsin'den başka dizide Hatice Aslan, Ahmet Olgun Sünear, Samet Sırmalı, Burak Hakkı, Kazım Akşar, Derya Şensoy, Serhan Onat ve Erkan Taşdöğen da oyuncu kadrosundadır.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarıyla senarist ve yapımcı Birol Güven, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü oldu.

Birol Güven'in Kitapları

Teneke Üzerinde Midyeden Sosyeteyle Suşiye

Yatak Odası Diyalogları

Birol Güven'in Ödülleri

2013 - 4. Antalya Televizyon Ödülleri - En iyi komedi dizisi (Seksenler)

2002 - 10.Magazin Gazetecileri Derneği Ödülleri - En İyi Tv Dizisi (Çocuklar Duymasın)

Birol Güven’in "Mint Produksiyon" olarak yaptığı yapımlar

Filmleri

2015 - Merdiven Baba

2014 - Sebahat & Melahat

2014 - Yengen Ve Şengen

2014 - Merdiven Adam

2014 - Mandıra Filozofu İstanbul

2014 - Mandıra Filozofu

2010 - Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım

2009 - Dersimiz Atatürk

Dizileri