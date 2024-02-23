Birol Güven, Sinema Genel Müdürü olarak atandı

Dizi ve film yönetmeni, senarist Birol Güven, Sinema Genel Müdürü olarak atandı.

Bazı kurum ve kuruşlara yeni atamalar yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne senarist ve yapımcı Birol Güven atandı.

BİROL GÜVEN KİMDİR?

Film yapımcısı, senaryo yazarı ve yönetmen Birol Güven 1964 yılında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dünyaya geldi.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dilbilim Bölümünden mezun olduktan sonra kısa bir süre öğretmenlik yapan Birol Güven, bir süre turizm sektöründe tur operatörü olarak çalıştı.

MinT Motion Pictures adlı şirketi kurarak senaryo ekibiyle birlikte 50 televiyon projesine imza attı. TV projeleri arasında yer alan Çocuklar Duymasın dizisiyle büyük çıkış yakaladı.



Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım, Dersimiz Atatürk, Mandıra Filozofu, Mandıra Filozofu İstanbul filmleriyle sinema sektörüne de adım atan Birol Güven, ortak yapımcısı olduğu Güzel Günler Göreceğiz filmi ile 2011 yılında Antalya Film Festivali'nde en iyi film ödülünü aldı.

Birol Güven'in Tatil Diyalogları, Yatak Odası Diyalogları, Teneke Üzerinde Midyeden Sosyeteyle Suşiye, The School Of Mandıra Filozofu isimli yayımlanmış kitapları da bulunmaktadır.