"Bitcoin, 2024'ü yeni rekorlarla tamamlayabilir"

Bzetmex'in CEO'su Erdoğan Turan, Bitcoin için 2024 tahminlerini paylaşarak, "Tüm sinyaller 2024'ün Bitcoin için pozitif bir yıl olabileceğine işaret ediyor ve Bitcoin, 2024'ü yeni rekorlarla tamamlayabilir" ifadelerini kullandı.

Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin için 2024 hızlı başladı.

2023'ün ortalarından bu yana yoğun bir biçimde tartışılan ve Bitcoin fiyat hareketlerinde dalgalanmalara sebep olan Bitcoin tabanlı borsa yatırım fonu Bitcoin ETF'ye ilişkin onay kararı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından verildi.

Kripto para biriminin fiyatını çok kısa bir süre içinde iki yılın en yüksek seviyesi olan 49 bin dolar seviyelerine taşıyan bu gelişmenin ardından, işlem görmeye başlayan 11 spot Bitcoin ETF'ye yönelik nakit akışı da ilk günde 4,6 milyar dolar olarak ölçüldü.

Yerli kripto para borsası Bzetmex'in CEO'su Erdoğan Turan, son gelişmeleri değerlendirerek Bitcoin için 2024 tahminlerini paylaştı.

"TÜM SİNYALLER POZİTİF YILA İŞARET EDİYOR"

Kripto para piyasalarının gidişatında sektör bazlı gelişmelerin yanı sıra makroekonomik ve jeopolitik gelişmelerin de etkili olduğunu dile getiren Turan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Amerikan Merkez Bankası Fed'in son projeksiyonları, faiz artışlarında sona gelindiğini, 2024'te ise üç faiz indirimi yapılabileceğini gösteriyor. Fed'in 31 Ocak toplantısında bir indirim beklentisi görünmese de, bankanın kararlarına ilişkin yatırımcı beklentisini ölçen CME FedWatch'a göre 20 Mart'taki toplantıda ilk indirimin yapılması olasılığı yüzde 65 civarında fiyatlanıyor. Fed'in faiz indirimi döngüsüne girmesi, parasal sıkılaşmada gevşeme sinyalleri veriyor.

Bir yandan da Bitcoin için ETF'lerden sonra 2024'ün en önemli gelişmelerinden biri sayılan yarılanma (halving) yaklaşıyor. Doğrudan Bitcoin arz talep dengesini etkileyen bu önemli olayın da fiyata olumlu etki edeceği tahmin ediliyor. Dolayısıyla tüm sinyaller 2024'ün Bitcoin için pozitif bir yıl olabileceğine işaret ediyor ve Bitcoin, 2024'ü yeni rekorlarla tamamlayabilir."