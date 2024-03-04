Bitcoin uçuşa geçti
En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 5.69 değer kazandı ve 65 bin doları aştı.
Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, 65 bin dolar seviyesini geçti.
Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 5.96 değer kazandı.
Bugün TSİ 11.42 itibarıyla 65 bin 355 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kazancı yüzde 27.39'a ulaştı.
REKOR SEVİYEDEN UZAKTA
Bitcoin, Ekim 2023'ten bu yana yüzde 100'den fazla değer kazandı ancak Aralık 2021'deki 68 bin 990 dolar olan rekor seviyesinden hala çok uzakta.
Bitcoin'in fiyatı geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.
Bitcoin’in fiyatı Mayıs 2020’deki son yarılanma sürecinin ardından Aralık 2021’de rekor seviyeye ulaşmıştı.