Bitirilemeyen israf kulesi!

AKP’nin Ankara adayı olarak açıklanması beklenen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un, “Türkiye’nin en uzun kulesi” olarak reklamını yaptığı Cumhuriyet Kulesi’nin maliyeti 350 milyon TL’yi aştı. Projenin temeli 2003’te atılmıştı.

Mustafa BİLDİRCİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığının dördüncü ayında, 18 Temmuz 2003 tarihinde temeli atılan Cumhuriyet Kulesi, aradan geçen 20 yıla karşın tamamlanamadı. Ankara’nın Keçiören ilçesine inşa edilen kulenin maliyeti, öngörülen maliyeti altı kat aştı. Halen belediyeye teslim edilmeyen kule için, AKP’li Keçiören Belediyesi’nce 1 Şubat’ta sonuçlandırılan ikmal ihalesi ile birlikte kulenin toplam yapım maliyeti, 350 milyon TL’nin üzerine çıktı.

AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklaması muhtemel isimlerin arasında yer alan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un, “Türkiye’nin en yüksek kulesi olacak" dediği Cumhuriyet Kulesi, “Türkiye’nin en pahalı kulelerinden” biri olmaya çok yaklaştı. Kulenin yılan hikayesine dönen yapım süreci, kamu kaynaklarının ölçüsüz kullanımının en çarpıcı örneklerinden birini oluşturdu.

YILAN HİKÂYESİ

AKP idaresindeki Keçiören Belediyesi, kule için ilk ihalesini 2 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirdi. Kulenin yangın danışmanlığına yönelik hizmet alımını içeren ihale kapsamında Ekim 2019’da 137 bin TL harcandı. İkinci ihale ise kulenin mimarı, statik, elektrik ve mekanik uygulama projelerinin hazırlanması için hizmet alımı ihalesi olarak duyuruldu. Bu ihale kapsamında ise Kasım 2019’da 298 bin TL’ye imza atıldı. Yangın ve mimari projelerine yönelik iki ihalenin ardından kulenin yapım işine yönelik ana ihale ise 6 Mayıs 2020 tarihinde sonuçlandı. Belediye ile Has-Kar Harita isimli mühendislik şirketi arasında kulenin yapımı için 59 milyon 753 bin TL’ye anlaşıldı. Kulenin tamamlanma tarihi olarak ise 12 Eylül 2021 tarihine işaret edildi.

Planlanan tarihte bitirilemeyen Cumhuriyet Kulesi’nin tamamlanması için 11 Ocak 2023 tarihinde ise ikmal ihalesi açıldı. İhale kapsamında 1 Şubat 2023 tarihinde Tankyapı isimli şirket ile 295 milyon 465 bin 679 TL’ye el sıkışıldı. Pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihaleye tek şirketin teklif vermesi ve ihalenin, öngörülen maliyetin yüzde 17 üzerinde bir tutar ile sonuçlanması dikkati çekti.

HOYRAT TUTUM

AKP’nin kamu kaynaklarına yönelik hoyrat tutumunun sembolü haline gelen Cumhuriyet Kulesi için gerçekleştirilen dört ihale kapsamında yapılan harcama, 355 milyon 653 bin 679 TL olarak kaydedildi. Keçiören’de bulunan ve 2 Aralık’ta tamamlanması planlansa da halen belediyeye teslim edilemeyen kule için harcanan toplam paranın, proje başında planlananı altı kat aştığı hesaplandı.