Bitlis'te vahşet: Cihan Oral isimli erkek, daha önce kaçırdığı kadını ve ailesini katletti!

Bitlis'te, daha önce kaçırdığı ancak ailesinin bularak yeniden evine getirdiği Ayşe İnceyol'un evini basan Cihan Oral, Ayşe İnceyol, kadının babası babası Musa İnceyol ve ağabeyi Neytullah İnceyol'u uzun namlulu silahla katletti. Olayın ardından kaçan katil Cihan Oral'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bitlis'in Mutki ilçesinde Cihan Oral isimli erkek, daha önce kaçırdığı Ayşe İnceyol isimli kadının evini bastı. Oral, uzun namlulu silahla Ayşe İnceyol ile babası Musa ve ağabeyi Neytullah İnceyol'u öldürdü, annesi Nermin İnceyol’u ise ağır yaraladı.

Olay sonrası kaçan Cihan Oral'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİYİ KATLETTİ

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 03.00 sıralarında Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesi Arpalıseki Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Muş'un Korkut ilçesine bağlı Azaklı köyünde oturan Cihan Oral, yaklaşık bir yıl önce de kaçırdığı ancak ailesi tarafından bulunup yeniden evine getirilen Ayşe İnceyol'un evini bastı.

Uzun namlulu silahını da yanına alarak Ayşe İnceyol’un evini basan Cihan Oral ile aile bireyleri arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Oral, silahını ateşleyip, dehşet saçtı. Oral, Ayşe İnceyol ile babası Musa ve ağabeyi Neytullah İnceyol’u öldürdü, annesi Nermin İnceyol’u ise ağır yaraladı.

KATİL CİHAN ORAL ARANIYOR

Mahallelinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nermin İnceyol, ambulansla Mutki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Jandarma, olayın ardından kaçan Cihan Oral'ın yakalanması için çalışma başlattı.