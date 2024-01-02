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Bitlis'te zincirleme trafik kazası: 20 kişi yaralandı

Bitlis'te zincirleme trafik kazasında 20 kişi yaralandı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Güncel
  • 02.01.2024 12:37
  • Giriş: 02.01.2024 12:37
  • Güncelleme: 02.01.2024 12:42
Kaynak: AA
Bitlis'te zincirleme trafik kazası: 20 kişi yaralandı
Fotoğraf: AA

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 20 kişi hafif yaralandı.

Bitlis-Güroymak kara yolundaki Aşağıkolbaşı köyü yakınlarında yoğun sis nedeniyle 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Fotoğraf: AA

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 20 kişi, Güroymak ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

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