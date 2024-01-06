Bitlis’te 60 köy yolu ulaşıma kapalı
Bitlis'te 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle kent genelinde 60 köy yolu ulaşıma kapandı. İl merkezinde yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 60 santimetre olarak ölçüldü.
Kaynak: İHA
Bitlis’te yoğun kar yağışı nedeniyle 60 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte 2 gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kar yağışı etkisini arttırarak devam ederken kent genelinde 60 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri'ne bağlı ekipler yolların açılması için çalışmalara başladı.
Öte yandan kent merkezinde bulunan yüksek kesimlerde kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu.
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