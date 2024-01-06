Bitlis’te 60 köy yolu ulaşıma kapalı

Bitlis'te 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle kent genelinde 60 köy yolu ulaşıma kapandı. İl merkezinde yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 60 santimetre olarak ölçüldü.

Güncel 06.01.2024 14:11 Giriş: 06.01.2024 14:11

Güncelleme: 06.01.2024 14:19 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA

Bitlis’te yoğun kar yağışı nedeniyle 60 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentte 2 gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı etkisini arttırarak devam ederken kent genelinde 60 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri'ne bağlı ekipler yolların açılması için çalışmalara başladı. Öte yandan kent merkezinde bulunan yüksek kesimlerde kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu. İstanbul'a kar geliyor: En çok yağış için tarih verildi Meteoroloji'den sağanak uyarısı