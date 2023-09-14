Bizi durduramayacaksınız

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu hakkında açılan kapatma davası reddedildi. Mahkeme sonrası yapılan açıklamada "Ne demiştik, bizi durduramayacaksınız, biz kadın cinayetlerini durduracağız" denildi.

Haber Merkezi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) hakkında 'ahlaka aykırı faaliyet yürütmek' iddiasıyla ve kapatılması talebiyle açılan davanın 4’üncü duruşması dün İstanbul Çağlayan Adliyesi 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, kapatma davasının reddine karar verdi. Kararı alkışlarla ve coşkuyla karşılandı. Platform üyesi kadınlar "Bizi durduramayacaksınız, biz kadın cinayetlerini durduracağız" dedi.

POLİTİK BİR DAVA

Dava öncesi Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davalı dernek temsilcileri Gülsüm Önal ve Fidan Ataselim ve davalı dernek üyeleriyle avukatları hazır bulundu. Türkiye Barolar Birliği, İstanbul, İzmir ve Bursa barolarından temsilciler de duruşmayı izledi. CHP il Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Milletvekilli Turan Aydoğan da duruşmaya izleyici olarak katıldı. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Kadınlarla Dayanışma Vakfı üyeleri de duruşmayı takip etti. Duruşma 13’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi salonu küçük olması nedeniyle 37’inci Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonunda yapıldı. Duruşmada şiddet kurbanı olan kadınların yakınları tanık olarak dinlendi. Esasa ilişkin savunma yapan platformun avukatlarından Esin Yeşilırmak, kapatma davasını gerektirecek herhangi bir somut delil olmadığını belirterek "Bugüne kadar ahlaka ve kanuna aykırılık somutlaştırılmadı. Ne soruşturma sırasında ne de dava sürecinde somutlaştırılmadı. Davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz. Ama bu davanın politik bir dava olduğunu da biliyoruz" dedi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim ise davanın tamamen hukuksuz olduğunun altını çizerek “Kanuna aykırı hareket ettiğimiz iddia ediliyor. Oysa biz, yetkilileri kadınlar yaşasın diye 6284’ü uygulamaya çağırıyoruz. Kadınlar yaşasın diye ülkenin dört bir yanda mücadele yürüten kadınlarız. Hukuksuzca açılan bu davanın bir o kadar da politik saiklerle açıldığı ortada. Bir suç bulmaya çalışmışlar ve bulamamışlar" diye konuştu. Hakim, Kadın Cinayetini Durduracağız Platformu’na açılan kapatma davasını reddetme kararı verdi.

KARAR KUTLANDI

Karar sonrası adliyede ‘Kadın cinayetlerini durduracağız’ sloganları atıldı. Duruşma salonunda coşkulu anlar yaşandı. Kadın mücadelesi, kadın cinayetlerine karşı önemli bir mevzi olan platformu kapattırmayarak önemli bir kazanım sağlamış oldu. Davanın ardından açıklama yapan platform avukatı Leyla Süren, “Umudumuz vardı. Hukukun üstünlüğüne dair o işareti gördüğümüz için çok mutluyum. Platformumuz tabela ve adresten ibaret değil. Uzun yıllardır mücadele edenler var bu platformda. Bizler, öldürülen kadınların sesi olmak zorundayız" dedi.

İKİ KADIN GÖZALTINA ALINDI

Duruşma öncesi platform üyeleri ve kadın örgütleri, Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yaptı. Bu sırada polis adliye önünde bekleyen iki kadını LGBT bayrağı açtığı gerekçesiyle gözaltına aldı. Kadınların gözaltına alınması tepkiye neden oldu.