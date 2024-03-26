Blinken, ABD'de Gallant'la görüştü: "Refah'a kara harekatına alternatifler var"

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Savunma Bakanı Gallant ile görüştü. İsrail'in Refah kentine yönelik olası kara operasyonunun değerlendirildiği toplantıda, Blinken, Refah'a yönelik "kara operasyonuna" karşı olduklarını ve buna alternatiflerin bulunduğunu söyledi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 32 bin 333 Filistinli öldürüldü, 74 bin 694 kişi yaralandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Refah kentine yönelik "kara operasyonuna" alternatiflerin mevcut olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Blinken, Gallant ile başkent Washington'da bir araya geldi.

Görüşmede Blinken, Refah'a yönelik "kara operasyonuna" karşı olduklarını ve buna alternatiflerin bulunduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ayrıca Gazze'deki sivillerin ihtiyaçlarının karşılanması için insani yardımın derhal artırılmasını ele aldı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280’i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 333 Filistinli öldürüldü, 74 bin 694 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 252’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 595 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 450 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda, 242 Hizbullah mensubu, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihat mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.