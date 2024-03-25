İsrail Dışişleri Bakanı Katz: İsrail ateşi kesmeyecek

İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ramazan ayı boyunca Gazze'de ateşkes kararı almasına karşı "İsrail ateşi kesmeyecek. Hamas'ı yok edeceğiz" ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi’nde ramazan ayı boyunca kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep eden kararın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmesine İsrail'in tepkisi sürüyor.

İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ramazan ayı boyunca Gazze'de ateşkes kararı almasına karşı "İsrail ateşi kesmeyecek. Hamas'ı yok edeceğiz" ifadesini kullandı.

Katz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD'nin veto etmediği BMGK'nin Gazze'de ateşkes kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Katz, "İsrail ateşi kesmeyecek. Hamas'ı yok edeceğiz ve son (İsrailli) esir dönene kadar savaşacağız" ifadesine yer verdi.