Blinken'dan Batı Şeria'ya ‘sürpriz’ ziyaret: Mahmud Abbas ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Batı Şeria'da Mahmud Abbas ile bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün aktardığına göre Blinken, 'Filistinlilerin zorla yerinden edilemeyeceğini' belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında Batı Şeria'ya "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

Filistin Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken ve Abbas, Batı Şeria'da bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "güvenlik gerekçeleriyle" Blinken'ın ziyareti tamamlanıncaya kadar herhangi bir detay paylaşılmadığını ifade etti.

Miller, Blinken'ın görüşmede ABD'nin Gazze'ye insani yardım akışına taahhüdünü yinelediğini kaydederek, "Filistinlilerin zorla yerinden edilemeyeceğini net bir dille belirttiğini" aktardı.

Blinken ve Abbas'ın Batı Şeria'da "sakinlik ve istikrarın yeniden sağlanmasını" görüştüğünü belirten Miller, Blinken'ın aynı zamanda bölgede Filistinlilere yönelik "aşırıcı şiddetin durdurulması ve sorumlularından hesap sorulmasının" önemine dikkati çektiğini söyledi.

BLİNKEN, GÖSTERİLERLE KARŞILANDI

Öte yandan Filistinliler, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü savaşı desteklemekle suçladığı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmek üzere Ramallah'a gelmesine karşı gösteri düzenledi.

Göstericiler, Blinken'ın fotoğrafını yakarak, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösterdi.

Filistin Halk Partisi Genel Sekreteri Bassam Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Blinken'ın Ramallah'a hoş gelmediğini vurgulamak için bu gösteriyi düzenlediklerini, "Filistin halkının, Blinken ve ABD yönetimini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gibi savaş suçlusu saydığını" söyledi.

İsrail'in Gazze'de savaşı devam ederken Blinken'ın buraya "kafa karıştırıcı mesajlar vermek için geldiğini" belirten Salihi, "Filistinliler, Gazze'deki halka karşı bu saldırının durmasından başka bir şey istemiyor." diye konuştu.