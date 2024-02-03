Blinken Ortadoğu turuna çıkıyor: 5 ziyaret gerçekleştirecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 4-8 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan, Mısır, Katar, İsrail ve Batı Şeria'yı ziyaret edecek. Ziyaretlerde bölgesel gelişmeler ele alınacak.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim'in ardından 5. kez Ortadoğu'ya giderek Gazze'deki son durumu ve esir takasına ilişkin süreci muhataplarıyla değerlendirecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Blinken, 4-8 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan, Mısır, Katar, İsrail ve Batı Şeria'yı ziyaret edecek.

GÖRÜŞMELERDE NELER ELE ALINACAK?

Açıklamaya göre Blinken, esir takasının gerçekleşmesi ve "insani aranın" verilebilmesi için taraflar arasında anlaşma zeminini yeniden yoklayacak ve Gazze'de insani yardımların ulaştırılabilmesi için ilgili ülkelerle görüşecek.

İsrail ile Filistin için diplomatik görüşmeler de yapacak Blinken'ın gündemindeki bir diğer başlık da Kızıldeniz'deki Husi saldırılarıyla ilgili son durum olacak.