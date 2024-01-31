Husiler: Kızıldeniz'de ABD'ye ait ticari gemiyi vurduk

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de İsrail limanlarına doğru yol alan ABD'ye ait bir ticari gemiyi vurduklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'e doğru yol alan ABD'ye ait bir ticari gemiyi füzelerle hedef aldıklarını belirtti.

Seri, saldırıyı ABD donanmasına ait "USS Gravely" muhribine düzenledikleri saldırıdan birkaç saat sonra gerçekleştirdiklerini ifade etti.

ABD ve İngiltere'nin saldırılarına karşılık vermekten tereddüt etmeyeceklerini vurgulayan Seri, Kızıldeniz'den geçen ABD ve İngiliz gemilerinin kendileri için meşru hedefler olduğunu yineledi.

ABD VE İNGİLTERE'DEN SADA'YA HAVA SALDIRILARI

Öte yandan Husilere bağlı El-Mesira TV'nin haberine göre, ABD ve İngiltere, Yemen'in kuzeybatısında yer alan Sada kentinin kuzeyini hedef aldı.

Husilere ait "Ensarullah" internet sitesindeki haberde de ABD ve İngiltere savaş uçaklarının, Sada'nın kuzeyine saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi.

Konuyla ilgili ABD veya İngiltere'den henüz bir açıklama gelmedi.