Bloomberg’den ödül almıştı: İmamoğlu'ndan New York'a gitmeme kararı

Bloomberg Philanthropies Küresel Belediye Başkanları Yarışması’nı kazanan İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, Filistin'de yaşanan son gelişmelerden ötürü ödül konuşması için New York'a gitmekten vazgeçti.

Bloomberg tarafından düzenlenen PhilanthropiesKüresel Belediye Başkanları Yarışması'nda ödül kazanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gitmeme kararı aldı.

Gerçek Gündem’e konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynakları, davetin eylül başında yapıldığını o dönemde dünya konjonktürünün böyle bir toplantıya katılmak için elverişli olduğunu ancak Filistin meselesinin büyümesi sonrası New York’a gidilmeme kararı alındığını belirttiler.

İmamoğlu’nun 18 Ekim’de konuşmacı olduğu toplantıda New York'un 108. Belediye Başkanı Michael R. Bloomberg, Bloomberg LP ve Bloomberg Philanthropies Kurucusu Vishaan Chakrabarti, Huşunun Yeni Bilimi kitabının yazarı Dacher Keltner, Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı ve Eski Louisiana Belediye Başkanı Mitch Landrieu, New Orleans, Louisiana eski belediye başkanı; Cities United (Birleşik Şehirler) İcra Direktörü Anthony Smith da birer konuşma yapacaktı.

İmamoğlu ödülen pandemi döneminde başlatılan 'Askıda Fatura' uygulaması sonrasında layık görülmüştü.