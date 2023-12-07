BM: İsrail Gazze'deki sağlık sistemine karşı acımasız bir savaş ilan etti

Birleşmiş Milletler (BM) raportörü Tlaleng Mofokeng, 7 Ekim sonrası Gazze Şeridi'ndeki sağlık merkezlerine yapılan en az 364 saldırıda 553 kişinin öldüğünü, 729 kişinin de yaralandığını belirterek, İsrail'in Gazze'deki sağlık sistemine karşı acımasız bir savaş ilan ettiğini bildirdi.

BM'nin sağlık hakları konularındaki raportörü Mofokeng, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İsrail Gazze'deki sağlık sistemine karşı acımasız bir savaş ilan etti." ifadesini kullanan Mofokeng, aralarında çocukların da tedavi gördüğü hastanelerin son dönemde hava saldırısına uğradığını belirtti.

Mofokeng, İsrail güçlerinin bu hafta Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nin çevresini birkaç kez vurduğunu hatırlatarak, "Tıp mesleği saldırı altında. Çalışan bir doktor olarak Gazzeli meslektaşlarımın nelere katlandığını idrak edemiyorum. Meslektaşları ve sevdikleri saldırı altındayken onlar çalışıyor. Birçoğu hastalarını tedavi ederken öldürüldü." değerlendirmesinde bulundu.

SAĞLIK MERKEZLERİNE 7 EKİM SONRASI EN AZ 364 SALDIRI YAPILDI

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki sağlık merkezlerine yönelik en az 364 saldırının gerçekleştiğini vurgulayan Mofokeng, bunlar neticesinde 553 kişinin öldüğünü ve 729 kişinin de yaralandığını belirtti.

Mofokeng, "Gazze Şeridi'ndeki sağlık altyapısı tamamen yok edildi." ifadesini kullandı.

İsrail tarafından 23 Kasım'da tutuklanan Şifa Hastanesi Genel Müdürü Ebu Silmiyye başta olmak üzere sağlık çalışanlarının gözaltına alındığını hatırlatan Mofokeng, Silmiyye'nin nerede olduğunun bilinmediğinin altını çizdi.

Mofokeng, "Sağlık hakları konusunda hayatımızın en karanlık dönemindeyiz." açıklamasında bulundu.