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İsrail'in vurduğu Gazze'de can kaybı 17 bini aştı!

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana vurduğu Gazze Şeridi'nde, Gazze'deki son iki günde 930 Filistinli daha öldürüldü. Hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 17 bin 177’ye yükseldi.

Dünya
  • 07.12.2023 17:05
  • Giriş: 07.12.2023 17:05
  • Güncelleme: 07.12.2023 17:16
Kaynak: AA
İsrail'in vurduğu Gazze'de can kaybı 17 bini aştı!

İsrail ordusu, "insanı ara"nın sona ermesiyle Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırılara şiddetini artırarak devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında son iki günde 930 Filistinli'nin öldürüldüğünü, hayatını kaybedenlerin toplam sayısının ise 17 bin 177’ye yükseldiğini bildirdi. 

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

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