Hizbullah, İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenledi

İsrail ve Lübnan Hibullahı arasındaki çatışmalar 8 Ekim'den bu yana devam ediyor. Hizbullah, son olarak İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenledi. İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyindeki Kunin beldesine yoğun hava saldırısı gerçekleştirdi.

Dünya 07.12.2023 16:30 Giriş: 07.12.2023 16:30

Güncelleme: 07.12.2023 16:51 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu. Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği saldırılar hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, sınır hattında yer alan İsrail'e ait Ramim, Merc ve Baruk askeri noktalarına "uygun silahlarla" vurulduğu ifade edildi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre ise İsrail ordusu, Lübnan'ın sınır bölgesinde yer alan Kunin beldesindeki bazı noktalara yoğun hava saldırısı düzenledi. Saldırıda bir enstitüde eğitim alan öğrencilerin kırılan cam parçalarının isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandıkları kaydedildi. Lübnan medyasında yer alan görüntülerde İsrail saldırısı nedeniyle Kunin beldesinde büyük bir patlama meydana geldiği görülüyor. ÇATIŞMALAR 8 EKİM'DEN BU YANA SÜRÜYOR İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 90 Hizbullah mensubu, 1 Lübnan askeri ve 6 İsrail askeri öldü. Çatışmalar ayrıca Lübnan'da 3'ü çocuk, 3'ü gazeteci 23 sivilin, İsrail'de de 4 sivilin hayatını kaybetmesine yol açtı. İsrail'den el-Magazi Mülteci Kampı'na saldırı